Keşan'da 2 haftadır kapalı olan halk pazarı dualarla yeniden açıldı



Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne),(DHA)-EDİRNE´nin Keşan ilçesinde, temaslı sayısındaki artış nedeniyle 2 hafta önce kapatılan halk pazarı, bugün dualarla yeniden açıldı. Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, "Bugün çok titiz çalışalım. Keşan´a örnek olsun, bu kırmızıdan kurtulalım. Sadece siz değil, kafeci de lokantacı da açsın. Biz hep beraber mücadele edersek bu işi başaracağız" dedi.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı haftalık koronavirüs risk haritasında 'çok yüksek riski' temsil eden 'kırmızı' renk ile yer alan Keşan ilçesinde, Hıfzıssıhha Kurulu kararınca 2 hafta önce kapatılan halk pazarı, bugün, bereket duası yapılarak, Keşan Belediyesi Çok Amaçlı Pazaryeri Kompleksi´nde yeniden hizmete girdi. Zabıta ekipleri, hem pazarcılara hem de alışveriş yapmak için gelenlere HES kodu sorgulaması yaptı. Vatandaşlar sık sık yapılan anonslarla uyarıldı.

`KEŞKE BENİM ELİMDE OLSA DA KORONAVİRÜSE SİLAH ÇEKSEM´

Belediye Başkanı Helvacıoğlu, hem kurumların hem de esnafın tüm sorumluluğu alarak halk pazarının yeniden açıldığını belirterek, "Bugün sizlerle beraber tüm sorumluluğu alacağız. Pazar yerinin büyüklüğünden endişemiz var. Bu nedenle kontrollü bir şekilde alışveriş yaptırmak, tezgahların arasında mesafe bırakmak bizlerin görevi. Tezgahta seçme konusunda sizler müşterilerinize yardımcı olun. Yine mesafe konusunda 4 müşteriyi yan yana getirmemeye çalışın. Onlara siz yardımcı olun. Bugün en iyi sağlık çalışanı, en iyi polis, en iyi zabıta siz olacaksınız. Haftaya da açmak için bugün çok titiz çalışalım. Keşan´a örnek olsun, bu kırmızıdan kurtulalım. Sadece siz değil, kafeci de, lokantacı da açsın. Keşke benim elimde olsa da koronavirüse silah çeksem. Git desem de ceza yazsam gitse. Ama maalesef biz idarecilerin elinde olmayan nedenler var. Biz hep beraber mücadele edersek bu işi başaracağız" dedi.

Daha sonra ise Keşan İlçe Müftüsü Mehmet Yiğit tarafından bereket duası yapıldı. Başkan Helvacıoğlu ve esnaf odası başkanları pazarı gezerek, esnafa kurallara uymaları konusunda uyarıda bulunarak, hayırlı işler diledi.

ÇAY OCAKLARI DA AÇILDI

Yaklaşık 2 haftadır kapalı olan çay ocakları da, içeceklerin karton bardakta servis edilmesi şartıyla bugün yeniden açıldı. İş yerine ve iş yeri önlerine müşteri alınmazken, sıcak içecekler karton bardaklarla servis edildi. Çay ocağı sahibi Nuri Demirkol, yaklaşık 2 haftadır kapalı olan çay ocağını bugün yeniden açtığını ifade ederek, "Bu durumdan biraz etkilendik. Ama sağ olsun büyüklerimiz yardımcı oldular ve bugün yeniden açıldık. Bizde bu süreçte elimizden gelen gayreti göstererek maskemizi takıp, müşteri almayıp, karton bardakta servisimizi yapıp ekmeğimizi kazanmanın derdindeyiz" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Edirne / Keşan Ünsal YÜCEL

2021-03-20 11:08:18



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