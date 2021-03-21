Edirne’de yoğun yağış sebebiyle köy yolu ulaşıma kapandı

Edirne'nin İpsala ilçesinde aşırı yağışlardan dolayı baraj yolu sular altında kaldı, köy yolu geçici olarak ulaşıma kapatıldı.

İpsala ilçesine bağlı Turpçular ve İbriktepe köyleri arasında bulunan Sultanköy Barajı bölgede bir süredir devam eden yağışlar sebebiyle taştı. Taşan sular, iki köy arasında kalan yolun kapanmasına sebep oldu. Yaşanan duruma İbriktepe Muhtarlığı'na bağlı iş makinaları müdahale ederken, köyler arasındaki bağlantı geçici olarak durduruldu.

Ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

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