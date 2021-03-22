Yunanistan sınırında yakalanan 3 FETÖ şüphelisi tutuklandı

Edirne'de, yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalışan 3 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi yakalandı. Sınır bölgesinde yakalanan şüpheliler, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine konuldu.
Edinilen bilgiye göre, Edirne’nin Meriç ilçesinde Yunanistan sınırına yakın, 1. derece askeri yasak bölge mevkiinde, sınır birliklerince 3 FETÖ şüphelisi yakalandı.
Şüpheliler, B.C., İ.Ç. ve M.Ö. çıkarıldıkları adli makamlarca ‘Silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan tutuklanarak, cezaevine konuldu.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
-
Soru Bankası
-
Gastro
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.