Yunanistan sınırında yakalanan 3 FETÖ şüphelisi tutuklandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Edirne'de, yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalışan 3 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi yakalandı. Sınır bölgesinde yakalanan şüpheliler, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine konuldu.

Edinilen bilgiye göre, Edirne’nin Meriç ilçesinde Yunanistan sınırına yakın, 1. derece askeri yasak bölge mevkiinde, sınır birliklerince 3 FETÖ şüphelisi yakalandı.

Şüpheliler, B.C., İ.Ç. ve M.Ö. çıkarıldıkları adli makamlarca ‘Silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan tutuklanarak, cezaevine konuldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.