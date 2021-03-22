Marmara´ya kuvvetli sağanak ve kar uyarısı



Ünsal YÜCEL/ EDİRNE (DHA)METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü, Marmara Bölgesi'nin yarından itibaren Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı hava sisteminin etkisi altına girerek, hava sıcaklıklarının 4 ile 10 derece azalmasının beklendiğini açıkladı.

İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada, yarın Marmara´nın doğusundaki Sakarya, Kocaeli ve Yalova'da yağışların yer yer kuvvetli olacağının tahmin edildiği bildirildi. Sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde görülecek yağışların, Marmara´nın doğusunda yer alan Kocaeli, Sakarya ve Yalova´nın yüksek kesimlerinde kuvvetli kar yağışı şeklinde etkili olacağı bildirildi. Açıklamada, çarşamba ve perşembe günleri ise, bölge genelinde görülecek yağışların, Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ´da yer yer kar şeklinde etkili olmasının beklendiği ifade edilirken, yağışlı sistemin hafta sonu bölgede etkisini kaybetmesinin beklendiği belirtildi.

Hava sıcaklıklarının yarından itibaren 4 ile 10 derece azalması beklenirken, meteoroloji yetkilileri, soğuk hava, yer yer kuvvetli sağanak ve kar yağışları ile kuvvetli rüzgarın oluşturabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını istedi.

DHA-Genel Türkiye-Edirne Ünsal YÜCEL

2021-03-22 17:14:46



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.