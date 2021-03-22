Marmara´ya kuvvetli sağanak ve kar uyarısı

Ünsal YÜCEL/ EDİRNE (DHA)METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü, Marmara Bölgesi'nin yarından itibaren Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı hava sisteminin etkisi altına girerek, hava sıcaklıklarının 4 ile 10 derece azalmasının beklendiğini açıkladı.
İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada, yarın Marmara´nın doğusundaki Sakarya, Kocaeli ve Yalova'da yağışların yer yer kuvvetli olacağının tahmin edildiği bildirildi. Sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde görülecek yağışların, Marmara´nın doğusunda yer alan Kocaeli, Sakarya ve Yalova´nın yüksek kesimlerinde kuvvetli kar yağışı şeklinde etkili olacağı bildirildi. Açıklamada, çarşamba ve perşembe günleri ise, bölge genelinde görülecek yağışların, Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ´da yer yer kar şeklinde etkili olmasının beklendiği ifade edilirken, yağışlı sistemin hafta sonu bölgede etkisini kaybetmesinin beklendiği belirtildi.
Hava sıcaklıklarının yarından itibaren 4 ile 10 derece azalması beklenirken, meteoroloji yetkilileri, soğuk hava, yer yer kuvvetli sağanak ve kar yağışları ile kuvvetli rüzgarın oluşturabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını istedi.
DHA-Genel Türkiye-Edirne Ünsal YÜCEL
2021-03-22 17:14:46
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