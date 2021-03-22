Keşan´da koronavirüs denetimlerinde 105 kişiye 280 bin lira ceza



Ünsal YÜCEL/ KEŞAN (Edirne), (DHA)EDİRNE´nin Keşan ilçesinde, polis ekiplerince gerçekleştirilen genel asayiş uygulamalarında, araması kaydı bulunan 12 kişi yakalanırken, sokağa çıkma kısıtlaması, maske ve ev ziyareti kurallarını ihlal eden 105 kişiye, toplam 280 bin 250 lira idari para cezası kesildi.

Keşan Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, ilçe genelinde koronavirüs önlemleri kapsamında oluşturulan birçok noktada 1522 Mart tarihleri arasında asayiş uygulamaları yapıldı. Uygulamalarda, çeşitli suçlardan aranan 12 kişi yakalanarak, gözaltına alındı. Yapılan denetimlerde, 2,82 gram eroin, 1,15 gram bonzai, 0,62 gram metamfetamin, 1 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız kurusıkı tabaca, 17 mermi ele geçirildi. Ayrıca sokağa çıkma kısıtlaması ile maske ve ev ziyareti kurallarını ihlal ettikleri belirlenen 105 kişiye, toplam 280 bin 250 lira idari para cezası uygulandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne / Keşan Ünsal YÜCEL

2021-03-22 18:22:48



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