Bacadan çıkan yangında çatısı çöken ev kullanılmaz hale geldi

Ali Can ZERAY/EDİRNE,(DHA)-EDİRNE'de bacadan çıktığı iddia edilen yangında, ev kullanılmaz hale geldi. Alevlerin arasında itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları sırasında, çatının çökmesinde şans eseri yaralanan olmadı.Yangın, öğle saatlerinde Hacısarraf Mahallesi'nde Ersin Sazdır'ın oturduğu müstakil evin 3'üncü katında meydana geldi. Bacadan çıktığı iddia edilen yangın alevlerin kısa sürede çatıyı sarmasıyla büyüdü. Görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği sırada yanan çatı çöktü. Çökme anında çatıda yangına müdahale eden itfaiye erleri şans eseri yara almadan kurtuldu. Yangın, kontrol altına alınırken, çatısı çöken ev kullanılamaz hale geldi.Evinin yanmasını üzüntü içinde izleyen Ersin Sazdır, "Yangın çıktığında ben evde değil, işteydim. Kullanmadığımız bir yatak odası vardı, bacadan bir kıvılcım çıkmış ve yatağın üzerine düşmüş. Eşim sonra beni arayıp durumu anlattı. Ondan sonra itfaiyeyi aramış ama itfaiye geldiğinde zaten her şey yanmış" dedi.

DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne Ali Can ZERAY

2021-03-23 13:40:04



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.