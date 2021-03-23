Edirne'de yanan ormanlar küllerinden doğuyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Edirne'de yanan ormanlar küllerinden doğuyor

İHA

Edirne'de yanan ormanlar küllerinden doğuyor

Edirne Valisi Ekrem Canalp, Edirne'nin Uzunköprü ve Meriç ilçelerinde fidan dikim etkinliğine katıldı.
Edirne’nin Uzunköprü ilçesine bağlı Çalıköy’de fidan dikimi etkinliğine katılan Vali Canalp, buradaki programın ardından Meriç ilçesinde yazın meydana gelen orman yangını alanında incelemelerde bulundu. Vali Ekrem Canalp yaptığı açıklamada, “Yangından etkilenen bin 200 dönümlük alanın içerisinde belli kısımlardaki ağaçlar kendiliğinden yeniden yeşerdi. Belli bir orandaki ağaçlar yeşermedi ve biz yeşermemiş olan alandaki ağaçları da orman teşkilatımız ile beraber bir çalışma yaptık. Tamamını temizledik ve bu alanların tamamını şu anda yeniden ağaçlandırıyoruz. Türkiye’mizde orman sınırlarımızı sürekli genişletiyoruz. Edirne'de her yıl milyonlarca fidanı toprakla buluşturuyoruz. Gecen yıl 3,5 milyon fidanı Edirne’mizde toprak ile buluşturduk. Yağan yağmurlarla birlikte topraklar fidanlar için son derece uygun şartlara geldi. Şu anda ekeceğimiz fidanların da büyük ölçüde tutacağını hepimiz değerlendiriyoruz. İnşallah bir taraftan yeni orman alanlarını oluşturmaya devam edeceğiz. Bir taraftan yanan ormanlarımız var ise, tekrar yeşertmeye devam edeceğiz ve bu şekilde dünyadaki orman varlığı sürekli azalırken, orman varlığını arttıran bir Türkiye olmayı beraberce başarmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.
Fidan dikim etkinliğine Edirne Vali Yardımcısı ve Uzunköprü Kaymakamı Hakan Yavuz Erdoğan, Uzunköprü Belediye Başkanı Özlem Becan, Uzunköprü İlçe Emniyet Müdürü Mahmut Güder, Orman İşletme Müdürü İhsan Ceylan, İl Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt, İl Genel Meclis üyeleri, siyasi parti ilçe başkan ve yöneticileri, STK başkan ve yöneticileri katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bacadan çıkan yangında çatısı çöken ev kullanılmaz hale geldi
YEREL HABERLER Bacadan çıkan yangında çatısı çöken ev kullanılmaz ...
Şarja takılı cep telefonundan çıkan yangından son anda kurtarıldı
YEREL HABERLER Şarja takılı cep telefonundan çıkan yangından son ...
Trakya'da vakaların artma nedeni; kadınların ev ziyaretleri 
YEREL HABERLER Trakya'da vakaların artma nedeni; kadınların ev ...
Edirne’de kar
YEREL HABERLER Edirne’de kar
Plastik bidon ve boruları enstrüman yapıp, Dünya Su Günü´ne özel klip çektiler
YEREL HABERLER Plastik bidon ve boruları enstrüman yapıp, Dünya Su ...
Keşan´da koronavirüs denetimlerinde 105 kişiye 280 bin lira ceza
YEREL HABERLER Keşan´da koronavirüs denetimlerinde 105 kişiye 280 ...
Marmara´ya kuvvetli sağanak ve kar uyarısı
YEREL HABERLER Marmara´ya kuvvetli sağanak ve kar uyarısı
Yunanistan sınırında yakalanan 3 FETÖ şüphelisi tutuklandı
YEREL HABERLER Yunanistan sınırında yakalanan 3 FETÖ şüphelisi ...
İpsala´da vatandaşlar, ev ziyareti yapmamaları için uyarıldı
YEREL HABERLER İpsala´da vatandaşlar, ev ziyareti yapmamaları için ...
Edirne’de sağanak etkili oluyor
YEREL HABERLER Edirne’de sağanak etkili oluyor
Edirne’de yoğun yağış sebebiyle köy yolu ulaşıma kapandı
YEREL HABERLER Edirne’de yoğun yağış sebebiyle köy yolu ulaşıma ...
Edirne´de koronavirüs arttı, denetimler sıklaştırıldı
YEREL HABERLER Edirne´de koronavirüs arttı, denetimler sıklaştırıldı