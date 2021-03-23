Marmara için `zirai don´ uyarısı



Ünsal YÜCEL/EDİRNE, (DHA)METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü, bu geceden itibaren Marmara Bölgesi´nde zirai don beklendiğini açıkladı.

İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada, soğuk ve yağışlı sistemle birlikte bu geceden itibaren 27 Mart Cumartesi sabahına kadar Marmara Bölgesi´nde zirai don beklendiği bildirildi. Açıklamada, zirai faaliyetlerle uğraşanlar, dikkatli ve tedbirli olmaları yönünde uyarıldı.DHA-Genel Türkiye-Edirne Ünsal YÜCEL

2021-03-23 15:09:22



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