Müzisyen Cem Adrian'ın acı günü, babası vefat etti

Olgay GÜLER / EDİRNE, (DHA)MÜZİSYEN ve söz yazarı Cem Adrian'ın babası Celal Filiz (69), Edirne'de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Cem Adrian olarak bilinen müzisyen ve söz yazarı Cem Filiz'in, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde kanser tedavisi gören babası Celal Filiz, hayatını kaybetti. Ölümü ailesi ve sevenleri arasında büyük üzüntü yaratan Filiz, yarın Edirne'de merkeze bağlı Ekmekçi köyünde toprağa verilecek. DHA-Genel Türkiye-Edirne Olgay GÜLER
2021-03-23 17:26:56
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