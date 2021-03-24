Trakya Kampüs, ‘Edirne Kırmızısı’ özel dosyasıyla raflarda yerini aldı

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Kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla Trakya Üniversitesi tarafından her ay yayımlanan “Trakya Kampüs” gazetesi, “Edirne Kırmızısı” özel dosyasının yer aldığı 12. sayısını okurlarıyla buluşturdu.

Trakya Üniversitesinde gerçekleştirilen bilimsel, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerin yanı sıra üniversite bünyesinde hayata geçirilen projelerin geniş kitlelere ulaştırmak amacıyla Trakya Üniversitesi Basın Halkla İlişkiler Birimi tarafından yayına hazırlanan “Trakya Kampüs” gazetesinin 12. sayısı yayımlandı.

2021 yılından itibaren geri dönüşümlü kâğıda basılarak “Yeşil Trakya” hareketine destek olan “Trakya Kampüs”ün Mart sayısında, uluslararası literatürde “Rouge d’Andrinople” ismiyle anılan “Edirne Kırmızısı”na özel yer verildi.

Trakya Üniversitesinin ellerinde yeniden değer kazanan ve kent kimliğine kazandırılan Edirne Kırmızısı’na ilişkin hayata geçirilen projelerin tüm detaylarıyla kaleme alındığı dosya haberin yanı sıra Trakya Üniversitesinden, Edirne’den, bölgeden ve Balkanlar’dan çok sayıda haberin yer aldığı “Trakya Kampüs”ün son sayısına https://trakyakampus.trakya.edu.tr bağlantısından ulaşılabilir.

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