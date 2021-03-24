Müzisyen Cem Adrian, babasını son yolculuğuna uğurladı



Ali Can ZEREAY-Resul ORUÇOĞLU/EDİRNE,(DHA) MÜZİSYEN ve söz yazarı Cem Adrian'ın hayatını kaybeden babası Celal Filiz(69), Edirne'nin Ekmekçi köyünde koronavirüs tedbirleri kapsamında düzenlenen törenle toprağa verildi. Babasını son yolculuğuna uğurlayan Adrian'ın oldukça üzgün olduğu görüldü.Cem Adrian olarak bilinen müzisyen ve söz yazarı Cem Filiz'in, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde kanser tedavisi gören babası Celal Filiz, dün hayatını kaybetti. Filiz için bugün Edirne'nin Ekmekçi köyü mezarlığında cenaze töreni düzenlendi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında kılının cenaze namazına Cem Adrian, annesi Nazlı Filiz, ablası Özlem Alper, yakınları ve köylüler katıldı.Cenaze namazının ardından Celal Filiz, okunan dualarla toprağa verildi. Babasını son yolculuğuna uğurlayan Cem Adrian'ı oldukça üzgün olduğu görüldü. Törende taziyeleri kabul eden Cem Adrian, gazetecilere bir açıklama yapmayacağını söyledi.

DHA-Genel Türkiye-Edirne Ali Can ZERAY-Resul ORUÇOĞLU

2021-03-24 14:24:17



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