Vaka sayısı artan İpsala´da, 30 bin broşür ve 100 bin maske dağıtıldı



Ünsal YÜCEL/İPSALA(Edirne),(DHA)TÜRKİYE'nin koronavirüs vaka haritasında 'çok yüksek risk' grubunda yer alan Edirne´nin İpsala ilçesinde, vatandaşlara son 1 ayda 30 bin uyarıcı broşür ve 100 bin maske dağıtıldı. İpsala Kaymakam Ekrem Güngör, "Maske, mesafe ve temizlik kuralları başta olmak üzere misafirlikleri sonlandırarak, tedbirlere uyarak bu mücadeleyi inşallah hep birlikte kazanacağız" dedi. Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı haftalık koronavirüs vaka haritasında 'çok yüksek risk' grubunu gösteren kırmızı renkle yer alan İpsala ilçesinde, salgının önlenmesi için çalışmalar sürüyor. İpsala Kaymakam Ekrem Güngör, İpsala Belediye Başkanı Abdullah Naci Ünsal, İlçe Emniyet Müdürü Hüsnü Cengiz, İlçe jandarma Komutanı Üsteğmen Veli Kızmaz ve kurum amirlerinin katılımıyla yürütülen çalışmalar ile ek tedbirlerle ilgili değerlendirme toplantısı yaptı.'FARKINDALIK ÇALIŞMALARINA DEVAM EDİYORUZ'İpsala´da tüm ekiplerle birlikte koronavirüsle mücadelede sahada olduklarını belirten Kaymakam Güngör, "Salgın denetim ekiplerimiz görünür bir şekilde kontrol ve denetimlerini aralıksız olarak yapıyorlar. Salgın şikayet ihbar hattı kurduk, aynı zamanda sahada kural ihlallerine tespit eden sivil ekipler oluşturduk. Denetim görevimizin yanında toplumumuzu daha da bilinçlendirme görevimiz var. Bunun içinde farkındalık çalışmalarına aylardır devam ediyoruz. Kurduğumuz 15 kişilik arama ekibiyle her gün vatandaşlarımızı tek tek arayıp salgın kurallarını hatırlatıyoruz. 30 bin adet bilgilendirme broşürü dağıttık. Kurduğumuz mesaj sistemiyle vatandaşlarımıza günlük uyarı mesajları atıyoruz. Anons sistemlerinden sürekli uyarılar yapılıyor. İlaçlama ekipleri ilçemizin her yerinde günlük ilaçlama yapıyor. Son 1 ay içinde 100 bin adet maskeyi belediyelerimiz ve muhtarlarımız aracılığıyla dağıttık. Tematik denetim ekiplerimiz ve kolluk kuvvetlerimiz sürekli sahada denetimlerine devam ediyor" dedi. 'MİSAFİRLİKLERİ SONLANDIRARAK HEP BİRLİKTE KAZANACAĞIZ'Ekrem Güngör, salgını bitirmek için en büyük görevin vatandaşlara düştüğünü ifade ederek, "Vatandaşlarımızın salgın kurallarına daha fazla riayet etmesiyle bu salgını ilçemizde sonlandırmaya kararlıyız. Pandemi ile mücadelede canla başla çalışan tüm kamu görevlilerine ve duyarlı davranan vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. El birliği ve güç birliği ile koronavirüs salgınının yayılmasını önlemede başarılı olacağımıza yürekten inanıyorum. Maske, mesafe ve temizlik kuralları başta olmak üzere misafirlikleri sonlandırarak, tedbirlere uyarak bu mücadeleyi inşallah hep birlikte kazanacağız" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Edirne / Keşan Ünsal YÜCEL

2021-03-24 14:37:16



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.