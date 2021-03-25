Huzurevi sakinlerinden Orman Haftası’nda fidan dikimi

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Edirne’de, huzurevi sakinleri 2126 Mart Orman Haftası kapsamında fidan dikimi gerçekleştirdi.

Edirne Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne bağlı Merkez ve Uzunköprü ilçesinde yer alan huzurevlerinde 2126 Mart Orman Haftası kapsamında yaşlılar ile birlikte fidan dikimi gerçekleştirildi.

Edirne Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamada, “1824 Mart Yaşlılar Haftası” ve “21 26 Mart Orman Haftası’nın” aynı tarihlerde kesişmesinden dolayı “Huzurevlerinde Yaşlılarımız ile Fidan Dikiyoruz” etkinliği gerçekleştirildi. Gerçekleşen fidan dikimi etkinliğine Huzurevinde hizmet almakta olan yaşlılar ve görevli personeller katılım sağladı” denildi.

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