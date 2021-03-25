Yeni evine taşınabilmek için 15 yıllık kokar ağacını kesti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yeni evine taşınabilmek için 15 yıllık kokar ağacını kesti

DHA

Yeni evine taşınabilmek için 15 yıllık kokar ağacını kesti


Ünsal YÜCEL / KEŞAN (Edirne), (DHA)EDİRNE´nin Keşan ilçesinde 15 yaşındaki `kokar ağacı´nın kesilmesi tepki çekti. Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, "Konuyu encümene taşıdık. Ağacı kesmeden önce keşke bize haber verselerdi" dedi.
Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, CHP İlçe Teşkilatı'nda görevl bir kişinin İspat Cami Mahallesi Esnaf Odaları Sokak üzerindeki evine taşındığı sırada kokar ağacını izinsiz kestiğini ifade etti. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin kesilen ağaç için tutanak tuttuğunu belirten Başkan Helvacıoğlu, "Orman Haftası´nda gerçekleşmesine üzüldük. CHP´li yöneticinin topluma ayna olması gerekirdi. Evini rahat taşıyabilmek için 15 yıl önce belediyenin diktiği bir ağaç katledildi. Hiçbirimizle istişarede bulunmadan, Keşan halkının hassasiyetini dikkate almadan düşüncesizce yapılmış bu eylemi, vahim buluyor ve kınıyoruz" dedi.
`KEŞAN HALKINDAN ÖZÜR DİLEMELİ´
Konuyu encümene ardından da meclise taşıyacaklarını kaydeden Başkan Helvacıoğlu, "Doğayı önemsiyoruz. Koranvirüs sürecinde doğaya daha sıkı sarılmamız gerekirken bu durum, kabul edilemez. Eylemi gerçekleştirenler ile CHP İlçe Başkanlığı, Keşan halkından özür dilemeli. Onlarca ağaç dikilebilmesi için CHP´nin kampanya başlatması gerektiğine inanıyorum" diye konuştu.    
`ÇEVRE VE DOĞA ÇOK ÖNEMLİ´
Çevre ve doğayı göreve geldiklerinden beri önemsediklerini belirten Başkan Helvacıoğlu, "İki yılda halkımıza 7 bin fidan dağıttık. Çalışma yaptığımız her yerde ağaçlarımızı, kesmemek için özel makineyle yerinden söküp, başka yere taşıdık. Keşan´a kent ormanı kazandırıp yeşillendirmek için emek veriyoruz" ifadelerini kullandı.     DHA-Genel Türkiye-Edirne / Keşan Ünsal YÜCEL
2021-03-25 17:41:27

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yüksek sesle müzik dinlemeye 288 lira ceza
YEREL HABERLER Yüksek sesle müzik dinlemeye 288 lira ceza
Yunanistan’a kaçma hazırlığında 2 FETÖ şüphelisi yakalandı
YEREL HABERLER Yunanistan’a kaçma hazırlığında 2 FETÖ şüphelisi ...
Huzurevi sakinlerinden Orman Haftası’nda fidan dikimi
YEREL HABERLER Huzurevi sakinlerinden Orman Haftası’nda fidan dikimi
Edirne'den Kırcaali’ye destek Edirne’den Kırcaali’ye sınır ötesi ‘ortak projeler’ toplantısı gerçekleşti
YEREL HABERLER Edirne'den Kırcaali’ye destek Edirne’den Kırcaali’ye ...
“Sıfır atık” çalışmaları hız kesmeden devam ediyor
YEREL HABERLER “Sıfır atık” çalışmaları hız kesmeden devam ediyor
Sararan buğday tarlaları, ayçiçeğini bekliyor
YEREL HABERLER Sararan buğday tarlaları, ayçiçeğini bekliyor
Vaka sayısı artan İpsala´da, 30 bin broşür ve 100 bin maske dağıtıldı
YEREL HABERLER Vaka sayısı artan İpsala´da, 30 bin broşür ve 100 bin ...
Müzisyen Cem Adrian, babasını son yolculuğuna uğurladı
YEREL HABERLER Müzisyen Cem Adrian, babasını son yolculuğuna ...
Ünlü sanatçı Cem Adrian son yolculuğunda babasını yalnız bırakmadı
YEREL HABERLER Ünlü sanatçı Cem Adrian son yolculuğunda babasını ...
Ünlü sanatçı Cem Adrian’ın baba acısı Cem Adrian’ın babası Celal Filiz hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Ünlü sanatçı Cem Adrian’ın baba acısı Cem Adrian’ın ...
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘Çömlekköy Barajı’ talimatı Edirneli üreticiyi sevindirdi
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘Çömlekköy Barajı’ talimatı ...
Trakya Kampüs, ‘Edirne Kırmızısı’ özel dosyasıyla raflarda yerini aldı
YEREL HABERLER Trakya Kampüs, ‘Edirne Kırmızısı’ özel dosyasıyla ...
Öğretim elemanlarından sosyal sorumluluk örneği
YEREL HABERLER Öğretim elemanlarından sosyal sorumluluk örneği
Müzisyen Cem Adrian'ın acı günü, babası vefat etti
YEREL HABERLER Müzisyen Cem Adrian'ın acı günü, babası vefat etti
Edirne'de yanan ormanlar ağaçlandırılıyor
YEREL HABERLER Edirne'de yanan ormanlar ağaçlandırılıyor
Edirne Belediye Başkanı Gürkan hakkındaki iddialara cevap verdi
YEREL HABERLER Edirne Belediye Başkanı Gürkan hakkındaki iddialara ...
Edirne Belediye Başkanı Gürkan'dan 'işkence' iddialarına yanıt
YEREL HABERLER Edirne Belediye Başkanı Gürkan'dan 'işkence' ...
Marmara için `zirai don´ uyarısı
YEREL HABERLER Marmara için `zirai don´ uyarısı
Edirne'de yanan ormanlar küllerinden doğuyor
YEREL HABERLER Edirne'de yanan ormanlar küllerinden doğuyor
Bacadan çıkan yangında çatısı çöken ev kullanılmaz hale geldi
YEREL HABERLER Bacadan çıkan yangında çatısı çöken ev kullanılmaz ...
Şarja takılı cep telefonundan çıkan yangından son anda kurtarıldı
YEREL HABERLER Şarja takılı cep telefonundan çıkan yangından son ...
Trakya'da vakaların artma nedeni; kadınların ev ziyaretleri 
YEREL HABERLER Trakya'da vakaların artma nedeni; kadınların ev ...