Balkan Savaşı Şehitleri 109. yıl dönümünde anıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Balkan Savaşı Şehitleri 109. yıl dönümünde anıldı

İHA

Edirne'de, 26 Mart Balkan Şehitlerini Anma Günü'nün 109. yıl dönümünde Balkan Savaşları'nda şehit düşen askerler, Balkan Şehitliği'nde düzenlenen törenle anıldı.

Balkan Savaşı Şehitleri 109. yıl dönümünde anıldı

Edirne’de, 26 Mart Balkan Şehitlerini Anma Günü’nün 109. yıl dönümünde Balkan Savaşları’nda şehit düşen askerler, Balkan Şehitliği’nde düzenlenen törenle anıldı.
‘26 Mart Balkan Şehitlerini Anma Günü’ dolayısıyla Sarayiçi’ndeki Balkan Şehitliği’nde düzenlenen törende, Edirne Valisi Ekrem Canalp ve il protokolü abideyi gezerek, şehit 100 subay ve 400 erin adının yazılı olduğu mermer taşların önüne karanfil bıraktı.
Saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı’nın okunduğu törende askerler, şehitler için saygı atışı yaptı.
Edirne İl Müftü Vekili Hüseyin Okuş tarafından yapılan duanın ardından Vali Canalp ile beraberindekiler şehitlik abidesini gezerek, şehit 100 subay ve 400 erin adının yazılı olduğu mermer taşların önüne karanfil bıraktı.

“Zaferlerden öğreneceğimiz şeyler olduğu gibi yenilgilerinde bize öğreteceği çok şey vardır”
Edirne Valisi Ekrem Canalp, “Bizim tarihimiz şanlı zaferlerle doludur. Ecdadımızın şanlı zaferlerini her zaman için hepimiz hatırlarız, biliriz ve evlatlarımıza da yeni yetişen nesillere de bunları anlatırız. Ama tarihimiz aynı zamanda zaferlerin yanı sıra yenilgilerle de vardır. Balkan Savaları bunlardan bir tanesidir. Nasıl ki biz zaferleri çok iyi biliyorsak, evlatlarımıza bu zaferleri çok iyi anlatabiliyorsak aynı zamanda yenilgilerimize de çok iyi anlatabilmemiz lazım. Çünkü zaferlerden öğreneceğimiz şeyler olduğu gibi yenilgilerinde bize öğreteceği çok şey vardır. Balkan Savaşları bizim tarihimizde ‘Balkan hezimeti’ olarak ifade edilir. Bunun acı sonuçlarını burada Edirne’de yaşayan herkes zamanında yaşamıştır. Ümit ediyorum ki geçmişte yaşanmış olan bu acıları milletimiz bir daha asla yaşamasın. Ve yine ümit ediyorum ki, bu acıları bir daha asla yaşamayacak şuura da hiçbir zaman hem kendimizde hem evlatlarımızdan mahrum bırakmayalım” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Edirne'de Balkan Şehitleri anıldı
YEREL HABERLER Edirne'de Balkan Şehitleri anıldı
Denetlemeye takılan aracın ses sistemi polisi şaşkına çevirdi
YEREL HABERLER Denetlemeye takılan aracın ses sistemi polisi şaşkına ...
Yeni evine taşınabilmek için 15 yıllık kokar ağacını kesti
YEREL HABERLER Yeni evine taşınabilmek için 15 yıllık kokar ağacını ...
Yüksek sesle müzik dinlemeye 288 lira ceza
YEREL HABERLER Yüksek sesle müzik dinlemeye 288 lira ceza
Yunanistan’a kaçma hazırlığında 2 FETÖ şüphelisi yakalandı
YEREL HABERLER Yunanistan’a kaçma hazırlığında 2 FETÖ şüphelisi ...
Huzurevi sakinlerinden Orman Haftası’nda fidan dikimi
YEREL HABERLER Huzurevi sakinlerinden Orman Haftası’nda fidan dikimi
Edirne'den Kırcaali’ye destek Edirne’den Kırcaali’ye sınır ötesi ‘ortak projeler’ toplantısı gerçekleşti
YEREL HABERLER Edirne'den Kırcaali’ye destek Edirne’den Kırcaali’ye ...
“Sıfır atık” çalışmaları hız kesmeden devam ediyor
YEREL HABERLER “Sıfır atık” çalışmaları hız kesmeden devam ediyor
Sararan buğday tarlaları, ayçiçeğini bekliyor
YEREL HABERLER Sararan buğday tarlaları, ayçiçeğini bekliyor
Vaka sayısı artan İpsala´da, 30 bin broşür ve 100 bin maske dağıtıldı
YEREL HABERLER Vaka sayısı artan İpsala´da, 30 bin broşür ve 100 bin ...
Müzisyen Cem Adrian, babasını son yolculuğuna uğurladı
YEREL HABERLER Müzisyen Cem Adrian, babasını son yolculuğuna ...
Ünlü sanatçı Cem Adrian son yolculuğunda babasını yalnız bırakmadı
YEREL HABERLER Ünlü sanatçı Cem Adrian son yolculuğunda babasını ...
Ünlü sanatçı Cem Adrian’ın baba acısı Cem Adrian’ın babası Celal Filiz hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Ünlü sanatçı Cem Adrian’ın baba acısı Cem Adrian’ın ...
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘Çömlekköy Barajı’ talimatı Edirneli üreticiyi sevindirdi
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘Çömlekköy Barajı’ talimatı ...
Trakya Kampüs, ‘Edirne Kırmızısı’ özel dosyasıyla raflarda yerini aldı
YEREL HABERLER Trakya Kampüs, ‘Edirne Kırmızısı’ özel dosyasıyla ...
Öğretim elemanlarından sosyal sorumluluk örneği
YEREL HABERLER Öğretim elemanlarından sosyal sorumluluk örneği