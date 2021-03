Edirne'de Balkan Şehitleri anıldı

Ali Can ZERAYOlgay GÜLER/EDİRNE, (DHA) EDİRNE'de, Balkan Savaşları'nda şehit düşen askerler, Sarayiçi'nde bulunan Balkan Şehitliği'nde düzenlenen törenle anıldı. Edirne Valisi Ekrem Canalp ve beraberindekiler, abideyi gezerek, şehit 100 subay ve 400 erin adının yazılı olduğu mermer taşların önüne karanfil bıraktı.

Edirne'de, '26 Mart Balkan Şehitlerini Anma Günü' 108'nci yılında Sarayiçi'ndeki Balkan Şehitliği'nde, koronavirüs tedbirleri kapsamında düzenlenen törenle anıldı.Törene AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, Vali Ekrem Canalp, Belediye Başkanı Recep Gürkan, 54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Mehmet Cihanoğlu, Edirne Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Faruk Çiftçi ile kurum müdürleri ve gaziler katıldı.

Edirne Belediye Bandosu eşliğinde saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende askerler, şehitler için havaya saygı atışı yaptı. Edirne İl Müftüsü Hüseyin Okuş, dua okudu. Duanın ardından Vali Canalp ile beraberindekiler, şehitlik abidesini gezerek, şehit 100 subay ve 400 erin adının yazılı olduğu anıtta bulunan mermer taşların önüne karanfil bıraktı.

'YENİLGİLERDEN DE ÖĞRENECEĞİMİZ ÇOK ŞEYLER VAR'

Vali Ekrem Canalp, Balkan Savaşları'nın hezimet olarak ifade edildiğini belirterek, "Bizim tarihimiz şanlı zaferler ile doludur. Ecdadımızın şanlı zaferlerini her zaman hepimiz hatırlarız. Biliriz ve evlatlarımızı da yeni yetişen nesillere de bunları anlatırız. Ama tarihimiz aynı zamanda zaferlerin yanında yenilgilerle de vardır, Balkan Savaşları da bunlardan bir tanesidir. Nasıl ki, biz zaferleri çok iyi biliyorsak evlatlarımıza çok iyi anlatabiliyorsak, yenilgilerimizi de anlatmamız lazım. Çünkü zaferlerden öğreneceğimiz şeyler olduğu gibi yenilgilerden de öğreneceğimiz çok şey var. Balkan Savaşları bizim tarihimizde balkan hezimeti olarak ifade ediliyor. Bunun acı sonuçlarını burada yaşayan herkes zamanında yaşamıştır. Ümid ediyorum ki geçmişte yaşanan bu acıları milletimiz bir daha asla yaşamasın. Yine ümit ediyorum ki, bu acıları bir daha asla yaşamayacak şuura da, hem kendimizi hem evlatlarımıza mahrum bırakmayalım" dedi.

