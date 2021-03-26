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Keşan´da ilk kadın kooperatifi KESKÜP kuruldu

DHA

Keşan´da ilk kadın kooperatifi KESKÜP kuruldu


Ünsal YÜCEL / KEŞAN (Edirne), (DHA)EDİRNE Valiliği ve Keşan Belediyesi tarafından kadın istihdamının arttırılması ve sepetçiliğin yeniden hayat bulması için hazırlanan `Emek kadından, sepet hasırdan´ projesi kapsamında `Keşan Sepetçi Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi´ (KESKÜP) kuruldu.
Edirne Valiliği ve Keşan Belediyesi tarafından sepetçilik mesleğinin yaşatılarak kadınların istihdama kazandırılması amacıyla hayata geçirilen `Emek kadından, sepet hasırdan´ projesi kapsamında kurulan KESKÜP, faaliyetine başladı. Edirne Valiliği´nin üretim malzemesi için maddi destek verdiği, Keşan Kaymakamlığı, Keşan Belediyesi, Keşan Ticaret ve Sanayi Odası, Sosyal Hizmet Merkezi İlçe Müdürlüğü, Milli Eğitim Müdürlüğü ve Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü iş birliğinde kurulan kooperatifin kuruluş imzaları Ticaret İl Müdürlüğü´nde atıldı.
EDİRNE´DE 7 KOOPERATİF KURULDU
Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, beraberinde Keşan Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Nergis Mustafapaşa ve kooperatif üyesi kadınlarla birlikte Edirne Valisi Ekrem Canalp´i ziyaret etti. Vali Canalp, kadınların üretime, aile bütçesine ve ülke ekonomisine katkı vermelerini sağlamak amacıyla Edirne´de kadın kooperatifleri sayısını her geçen gün arttırdıklarını belirtti. Canalp, "Kadınlarımız ürettikçe ülkemiz kazanacak. Bugün de hediyelik sepet üretimi yapacak olan Keşan Sepetçi Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifinin kuruluşunu tamamlayarak Edirne genelinde kooperatif sayımızı 7´ye çıkarttık. Keşan ilçemizde kuruluşunu yaptığımız bu örnek kooperatif projesini, diğer ilçelerimizde de yaygınlaştırarak hayata geçireceğiz. Üretim malzemesi desteği verdiğimiz derneğimizin güzel işlere imza atacağına eminiz, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.
`İLK KADIN KOOPERATİFİNİ KURDUK´
Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu da, KESKÜP´ün ilçede kurulan ilk kadın kooperatifi olduğunu ifade etti. Helvacıoğlu, "Edirne Valimiz Sayın Ekrem Canalp'ten kadın kooperatifimize tam destek aldık. Destekleri nedeniyle çok teşekkür ediyoruz. Onlarca kadınımız üretime dahil oldu. Keşanımızın çalışkan kadınları, ekonomiye can veriyor. Türkiye´nin hediyelik sepetleri artık Keşan'dan. `Kadın´ demek emek ve başarı demektir. Dün, bugün ve yarın demektir. Kadınlarımızın başarılarıyla gurur duyuyoruz. Birlikte çok güzel işler başaracağız" diye konuştu.
Proje kapsamında 14 Mart´ta Keşan Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü'nde 24 kursiyerin katılımıyla başlayan sepet örücülüğü kursunun devam ettiği ve üretilen sepetlerin kooperatif aracılığıyla satılacağı bildirildi.DHA-Genel Türkiye-Edirne / Keşan Ünsal YÜCEL
2021-03-26 15:54:44

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