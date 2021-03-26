Basın açıklaması yapan kadınlara böyle tepki gösterdi: 'Erkekler bu kadar kötü mü?'



Olgay GÜLER/ EDİRNE (DHA)EDİRNE'de, Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Edirne Kadın Meclisleri'nin düzenlediği basın açıklamasına yoldan geçen yaşlı bir adam, "Erkekler bu kadar kötü mü? Sonsuz nafakaya ne demeli?" diye bağırarak, tepki gösterdi.

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Edirne Kadın Meclisleri, 'İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılmasıyla ilgili, bugün, Saraçlar Caddesi'nde basın açıklaması yaptı. Ancak yoldan geçen yaşlı bir adam basın açıklaması yapan gruptaki kadınlara, "Erkekler bu kadar kötü mü?" diye bağırarak, tepki gösterdi. Polisler tarafından uzaklaştırılan ve "Sonsuz nafakaya ne demeli?" diyen adama, bir polis memuru ise, "Demokratik haklarını kullanıyorlar. Niye bağırıyorsun?" karşılığını verdi. "Ben de hakkımı kullanıyorum" diyen yaşlı adama polis memuru, "Doğru yolu bu değil" dedi.

Kadın Meclisi tarafından yapılan basın açıklamasında ise, İstanbul Sözleşmesi'nin yeniden uygulamaya alınması gerektiği bildirildi. DHA-Genel Türkiye-Edirne Olgay GÜLER

2021-03-26 17:05:19



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