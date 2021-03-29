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Canlı mühre ve teyple kaçak ördek avına 11 bin lira ceza

DHA

Canlı mühre ve teyple kaçak ördek avına 11 bin lira ceza


Ünsal YÜCEL / EDİRNE, (DHA)EDİRNE'de av sezonu dışında canlı mühre ve teyple ördek avladığı belirlenen bir kişiye 11 bin 471 lira para cezası uygulandı. Avlanmak için kullandığı mühreye ise el konuldu.
Edirne Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğü ekipleri, avlak alanlarda yaptığı denetim sırasında bir kişinin av sezonu sona ermesi ve yasak olmasına rağmen ördek avladığını tespit etti. Kaçak avlanan kişiye sezon dışında teyp ve canlı mühre kullanarak avlanmaktan 3 bin 921 lira, vurduğu 3 ördek için de 7 bin 550 lira olmak üzere 11 bin 471 lira para cezası kesildi.
Avlanacak diğer hayvanları çekmek için kullanılan canlı kuş olarak bilinen mühre ile teyp ve avlanan ördeklere ise ekipler tarafından el konulduğu açıklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne Ünsal YÜCEL
2021-03-29 11:06:12

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