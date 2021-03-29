İstanbul Havalimanında yakalanan PKK’lı tutuklandı

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Edirne İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, İstanbul Havalimanı’nda düzenledikleri operasyonda, ‘PKK/KCK terör örgütüne üye olmak’ suçundan aranması olan ve gözaltına Y.B. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ‘PKK/KCK terör örgütüne üye olmak’ suçundan aranan Y.B. isimli şahsı, geçtiğimiz hafta İstanbul Havalimanında düzenledikleri operasyonla yakaladı. Emniyetteki tamamlanan işlemlerinin ardından Edirne Adliyesi’ne sevk edilen Y.B., çıkarıldı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

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