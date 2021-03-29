İpsala'da halka 'taziyeleri telefonla yapın' uyarısı



Ünsal YÜCEL/İPSALA (Edirne), (DHA)TÜRKİYE'nin koronavirüs vaka haritasında kırmızı kategorideki 'çok yüksek riskli' iller arasında yer alan Edirne'nin İpsala ilçesinde, kaymakamlık halkı misafirliklere ara verilmesi ve taziyelerin telefonla yapılması konusunda uyardı.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı, koronavirüs vaka oranı haritasında kırmızı kategorideki 'çok yüksek riskli' iller arasında yer alan Edirne'nin İpsala ilçesinde, salgının önlenmesi için çalışmalar sürüyor. İpsala Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, salgınla mücadelenin yoğun şekilde sürdüğü belirtilerek, halkın kurallara uyması istendi. Kaymakam Ekrem Güngör'ün koordinasyonunda koronavirüs denetimleri kapsamında, ilçe merkezi, belde ve köylerde bulunan iş yerleri ile toplu kullanım alanlarında kaymakamlık ve belediye ekiplerince yapılan denetim, temizlik ve ilaçlama faaliyetleri aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, gerekmediği müddetçe kapalı ve kalabalık ortamlarda bulunulmaması istenerek, "Kalabalık ortamlarda virüsün yayılma riski çok daha yüksek. Kalabalık ortamlardan kaçınmak için misafirliklere ara verelim. Taziyeleri yüz yüze değil, telefonla yapalım. Maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyalım. Zorunlu olmadıkça dışarıya çıkmayalım. Alınan tedbirlere hassasiyetle riayet edelim. Güç tedbirde" ifadeleri kullanıldı.DHA-Genel Türkiye-Edirne / İpsala Ünsal YÜCEL

2021-03-29 13:00:21



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