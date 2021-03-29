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Keşan´da koronavirüs denetimlerinde 106 kişiye 297 bin lira ceza

DHA

Keşan´da koronavirüs denetimlerinde 106 kişiye 297 bin lira ceza


Ünsal YÜCEL/ KEŞAN, (Edirne), (DHA)EDİRNE´nin Keşan ilçesinde, polis ekiplerince gerçekleştirilen genel asayiş uygulamaları ve denetimlerde, arama kaydı bulunan 17 kişi yakalanırken, sokağa çıkma kısıtlaması ve maske kuralını ihlal eden 106 kişiye, toplam 297 bin 900 lira idari para cezası kesildi.
Keşan Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, ilçe genelinde koronavirüs önlemleri kapsamında oluşturulan birçok noktada, 22-29 Mart tarihleri arasında asayiş uygulamaları ve şok denetimler yapıldı. Uygulamalarda, çeşitli suçlardan aranan 17 kişi yakalanarak, gözaltına alındı. Yapılan denetimlerde ise 37,71 gram eroin, 83,77 gram bonzai, 0,72 gram metamfetamin ve 185 şişe kaçak alkollü içki ele geçirildi. Ayrıca sokağa çıkma kısıtlaması ve maske kuralını ihlal ettikleri belirlenen 106 kişiye, toplam 297 bin 900 lira idari para cezası uygulandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne / Keşan Ünsal YÜCEL
2021-03-29 18:26:32

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