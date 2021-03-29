Edirne´de lokanta ve kafe işletmeleri, müşterilerini ağırlamak için hazırlığa başladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Edirne´de lokanta ve kafe işletmeleri, müşterilerini ağırlamak için hazırlığa başladı

DHA

Edirne´de lokanta ve kafe işletmeleri, müşterilerini ağırlamak için hazırlığa başladı


Olgay GÜLERResul ORUÇOĞLU/ EDİRNE, (DHA)CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan´ın Kabine Toplantısı´nın ardından ülke genelinde tüm illerde lokanta ve kafelerin yüzde 50 kapasite ile açılacağını duyurması üzerine, Edirne´de yaklaşık 5 aydır kapalı olan lokanta ve kafe işletmecileri hazırlıklarını geceden yapmaya başladı. Edirneli lokanta işletmecisi Osman Almadık, karardan çok mutlu olduklarını ifade ederek, "Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Epey bir süredir bu kararı bekliyorduk" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye genelinde lokanta ve kafelerin yüzde 50 kapasite ile açılacağını duyurmasının ardından `çok yüksek riskli´ iller arasında bulunan Edirne´deki işletmeciler de hazırlıklarına geceden başladı. Kentte uzun süredir paket servisi yapan işletme sahipleri karardan mutlu olduklarını belirterek, sabah, ilk müşterilerini ağırlamak için hazırlığa koyuldu.
`KARAR SEVİNDİRİCİ´
Lokanta işletmecisi Osman Almadık, karardan dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan´a teşekkür etti. Almadık, "Epey süreden beri bu kararı bekliyorduk. Bizde zaten paket servisi vardı. Yüzde 50 kapasiteyle açılacak olmak bizler için çok sevindirici. Her şeye hijyen kurallarına uyarak devam ediyorduk. Bundan sonra daha çok dikkat etmemiz gerekecek. Bundan sonra daha çok insan gelmesini bekliyoruz. Sadece paketin olması bizi zorluyordu. Açılacak olmamız bizi çok rahatlatacak" dedi.
`ÇOK SIKINTILAR YAŞANDI´
Yüzde 50 kapasiteyle açılacak olmaktan çok mutlu olduklarını belirten lokanta çalışanı Levent Döngel, "Öncelikle Sayın Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Bu konuda çok mağdur olan aileler de vardı. Özellikle lokanta sektöründe çalışan garson arkadaşlarımız. Çok sıkıntılar yaşandı. Birçok arkadaşımız işinden oldu. Bu nedenle açılacak olmasından dolayı çok teşekkür ediyorum. Edirne´ye gelip de buradaki turistik yerleri ziyaret etmeye gelenler, paket servis alıp dışarıda yiyorlardı. Onlar da biz de mağdur oluyorduk. Artık Edirne´ye gelenleri ciğerimizi ve köftemizi yemeye bekliyoruz" dedi.
5 AYDIR AÇILMAYI BEKLİYORLARDI
Edirne´de kasım ayında ülke genelinde yaşanan ikinci dalga salgında kentteki tüm lokantalar ve kafeler kapatılmıştı. Yaklaşık 5 aydır sadece paket servisle çalışan lokantalar, uzun aranın ardından yarın ilk kez kapılarını yüzde 50 kapasiteyle açacak.
Türkiye genelinde sadece Ramazan ayı boyunca lokanta ve kafe gibi işletmeler hizmetlerini paket servisle sınırlandıracak.DHA-Genel Türkiye-Edirne Olgay GÜLER Resul ORUÇOĞLU
2021-03-29 23:13:34

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Keşan´da koronavirüs denetimlerinde 106 kişiye 297 bin lira ceza
YEREL HABERLER Keşan´da koronavirüs denetimlerinde 106 kişiye 297 ...
Keşan´da 1 milyon lavanta fidesi ile 200 bin zeytin ve badem fidanı ücretsiz dağıtılacak
YEREL HABERLER Keşan´da 1 milyon lavanta fidesi ile 200 bin zeytin ...
Edirne'de 185 şişe kaçak içki ele geçirildi
YEREL HABERLER Edirne'de 185 şişe kaçak içki ele geçirildi
İpsala'da halka 'taziyeleri telefonla yapın' uyarısı
YEREL HABERLER İpsala'da halka 'taziyeleri telefonla yapın' uyarısı
İstanbul Havalimanında yakalanan PKK’lı tutuklandı
YEREL HABERLER İstanbul Havalimanında yakalanan PKK’lı tutuklandı
Artan vakalar nedeniyle, fabrika kapatıldı
YEREL HABERLER Artan vakalar nedeniyle, fabrika kapatıldı
Canlı mühre ve teyple kaçak ördek avına 11 bin lira ceza
YEREL HABERLER Canlı mühre ve teyple kaçak ördek avına 11 bin lira ...
(Özel) Kadim payitahtta ecdat yadigârına ve İslam âlimine büyük saygısızlık Şeyh Şücaeddin Karamani Camii ve mezarı ilgisizlik kurbanı oldu Vatandaşlar tepki gösterdi: “Bu görüntü Edirne’ye yakışmıyor” “En ufak bir dokunuşta mezar çökecek gibi duruyor “Yazık günah, burası çöplüğe dönmüş”
YEREL HABERLER (Özel) Kadim payitahtta ecdat yadigârına ve İslam ...
'Kıskançlık' dehşeti, iş arkadaşını vahşice katletti
YEREL HABERLER 'Kıskançlık' dehşeti, iş arkadaşını vahşice katletti
AK Parti´li Aksal, eline fırçayı alıp, yaya geçidine kırmızı çizgi çekti
YEREL HABERLER AK Parti´li Aksal, eline fırçayı alıp, yaya geçidine ...
Edirne’de korkutan vaka artışı: Denetimler sıklaştırıldı
YEREL HABERLER Edirne’de korkutan vaka artışı: Denetimler ...
Tunca Nehri kıyısında gezen 28 kişiye 200 bin lira ceza
YEREL HABERLER Tunca Nehri kıyısında gezen 28 kişiye 200 bin lira ...
İnşaat işçisi boğazı kesilerek öldürüldü
YEREL HABERLER İnşaat işçisi boğazı kesilerek öldürüldü
KEFEK Başkanı Aksal: İstanbul Sözleşmesi'nden çekildik diye kadınlarımız korunmasız değil
YEREL HABERLER KEFEK Başkanı Aksal: İstanbul Sözleşmesi'nden ...