Keşan´da el arabasıyla hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı

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Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne),(DHA)-EDİRNE´nin Keşan ilçesinde el arabasıyla çok sayıda evden hırsızlık yaptığı belirlenip, gözaltına alınan B.K., tutuklandı.

Keşan Emniyet Müdürlüğü ekipleriyaşanan hırsızlık olayları üzerine çalışma başlattı. Polis ekipleri, şüphelinin evlerden çaldığı malzemeleri el arabasıyla götürdüğü hurdacılara satan B.K. olduğunu belirledi. B.K., İspat Cami Mahallesi´ndeki bir evden çaldığı malzemeleri el arabasıyla taşıdığı sırada polis ekiplerince durdurulmak istendi. El arabasını bırakıp, kaçmaya çalışan B.K., kovalamaca sonucu yakalanarak, gözaltına alındı.

B.K.´nin, Keşan Tarım Kredi Kooperatifi Lojmanları´ndan pazar arabası, yiyecek malzemesi ve 30 kilo hurda demir, İspat Cami Mahallesi´ndeki bir apartmandan 9 tepsi ve 13 doğalgaz borusu çalıp, hurdacılara sattığı belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne / Keşan Ünsal YÜCEL

2021-03-30 11:23:00



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