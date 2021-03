Trakya'da valiler yaya geçitlerini kırmızıya boyadı

Ali Can ZERAY-Olgay GÜLER-Ruhan YALÇIN/EDİRNE, TEKİRDAĞ, (DHA) İÇİŞLERİ Bakanlığı'nın 'Yayalar Kırmızı Çizgimiz' uygulaması, Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'de valilerin katılımıyla, yaya geçitleri kırmızıya boyanarak başlatıldı.Edirne'de 'Yayalar Kırmızı Çizgimiz' uygulamasına Vali Ekrem Canalp, Belediye Başkanı Recep Gürkan ile protokol üyeleri katılarak, yaya geçitlerini kırmızı renge boyadı. Vali Canalp, yayaların önceliğine dikkat çekerek, "Bugün Türkiye'nin 81 ilinde, valilerimiz, belediye başkanlarımız, il emniyet ve jandarma komutanlarımızla beraber bir çizgi çekiyoruz. Bu kırmızı çizgi. Bundan 2 yıl önce bu yaya çizgilerin ilklerini çekmiştik. Üzerlerinde kırmızılar yoktu ama Edirneliler üzerinde kırmızı çizgi olmadan da, yaya önceliğinin ehemmiyetini anladılar. Her geçen ay, her gün yaya önceliklerini artırdı. Araç kullandığımızda ve yaya geçitlerine geldiğimizde şunu lütfen hatırlayalım, kullandığımız araç demirden ve çelikten ama yayalar etten ve kemiktendir, candır" dedi.



Tekirdağ 'da düzenlenen etkinliğe, Vali Aziz Yıldırım, Süleymanpaşa Kaymakamı Harun Kaya, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, İl Emniyet Müdürü Mehmet Erduğan, İl Jandarma Komutanı Albay Osman Kılıç katıldı. Vali Aziz Yıldırım'ın ve beraberindekilerin yaya geçidini boyadı. Yayalara öncelik verilmesi gerektiğini söyleyen Vali Yıldırım, "Sayın bakanımızın talimatlarıyla yaya geçitlerinde yayanın üstünlüğünü bir defa daha vurgulayabilmek için farklı bir yöntem uygulayacağız. Maksat vatandaşlarımız, gerek sürücülerimiz bu nedir diye onların dikkatini çeksin. Aman yaya geçitlerinde yayalarımıza öncelik verelim" dedi.Kırklareli'de ise Vali Osman Bilgin ile protokol üyeleri de, 'Yayalar Kırmızı Çizgimizdir' etkinliğine katılarak yaya geçitlerini kırmızı renge boyadı.DHA-Genel Türkiye-Edirne Ali Can ZERAY-Olgay GÜLER-Ruhan YALÇIN/EDİRNE-TEKİRDAĞ-KIRKLARELİ,(DHA)-

2021-03-30 15:14:05



