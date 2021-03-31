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Trakya Üniversitesi Hastanesi’nde yapılan Covid-19 testi sayısı 120 bini aştı

İHA

Trakya Üniversitesi Hastanesi’nde yapılan Covid-19 testi sayısı 120 bini aştı

Edirne’de Trakya Üniversitesi Hastanesi, pandeminin başlangıcından bu yana 120 binden fazla Covid19 testi ile salgınla mücadelede önemli bir görev üstlendi.
Sağlık Bakanlığı tarafından 21 Mart 2020’de “Kovid19 Tanı Laboratuvarı” olarak yetkilendirilen Trakya Üniversitesi Hastanesi Tıbbi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı bünyesindeki Kovid19 Referans Laboratuvarı, Türkiye'nin pandemi ile mücadelesine desteğini sürdürüyor. Bu kapsamda Edirne genelinde toplanan numuneler, Trakya Üniversitesi Hastanesi’nde titizlikle analiz ediliyor. PCR test kitleri ile 24 saat kesintisiz faaliyet gösteren laboratuvarda ayrıca, bir sınır kenti olan Edirne’de, yurt dışına çıkışlarda test istenen kişilere de hizmet veriliyor. Çalışanların, kişisel koruyucu ekipmanlar ve modern laboratuvar uygulamaları eşliğinde görev yaptığı laboratuvarda, salgının başından bu yana 120 binden fazla numuneye PCR Testi uygulandı.

Günlük ortalama bin 300 test
Alanında uzman 35 kişilik bir sağlık ekibinin görev yaptığı laboratuvarda, Prof. Dr. Şaban Gürcan, Dr. Öğr. Üyesi Canan Eryıldız ve Dr. Öğr. Üyesi İsmail Davarcı gözetimindeki çalışmalar aralıksız bir şekilde devam ediyor. Referans laboratuvarların ülke genelinde yaygınlaştırılması kararı öncesinde ilimizde yetkilendirilmiş tek tanı laboratuvarı olarak günlük ortalama bin 300 test ile sadece Edirne’ye değil tüm bölgeye hizmet veren Trakya Üniversitesi Kovit19 Referans Laboratuvarı, halihazırda günlük ortalama 500 testlik kapasite ile çalışmalarını sürdürüyor.

"Her çalışanımız çalışmalarını özveri ile sürdürüyor"
Çalışmalarla ilgili bilgi veren Trakya Üniversitesi Hastanesi Kovit19 Referans Laboratuvarı sorumlusu ve Tıbbi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Şaban Gürcan, “Ülkemizde pandemi ilanının hemen ardından Kovid19 Tanı Laboratuvarı olarak yetkilendirilen laboratuvarımız, bugüne kadar Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ illerinin yer aldığı bölgemizde salgının önlenmesine yönelik önemli çalışmalar yürüttü. Bu doğrultuda ekibimizde yer alan her bir çalışan, büyük bir özveri ve fedakârlıkla görev yaptı. Salgınla mücadelede başlangıçta çevre illere de destek veren ekibimiz, bugün Edirne merkez ve ilçelerden gelen hasta numuneleri üzerinde hızlı ve güvenilir sonuç vermek için ilk günkü tempoyla çalışmalarına devam ediyor. Ülkemizde ilk olgunun bildiriminden 10 gün sonra Kovid19 PCR testleri hizmetini vermeye başlayan laboratuvarımız, bu süreçte TÜİK tarafından ülke çapında yapılan PCR ve antikor çalışmalarına da önemli katkılar sundu. Pandemi ile mücadele kapsamında sağlanan en büyük katkılardan birisi de çevre illerde Kovid19 moleküler tanısında çalışacak kişilere yönelik verdiğimiz eğitimler oldu. Ayrıca laboratuvarımızın, ülkemizde Kovid19 Tanı Laboratuvarı olarak yetkilendirilen 15. laboratuvar olması da bizlere gurur kaynağı oldu” dedi.

“Covid19 Referans Laboratuvarımızda şu ana kadar, tekrarlanan testlerle birlikte 150 bin civarında PCR testi çalışıldı”
Viral enfeksiyonların tanısı için en hızlı ve doğru yöntemlerden birisinin PCR yöntemi olduğunu belirten Prof. Dr. Şaban Gürcan, Covid19 tanısını da bu yöntemle gerçekleştirdiklerini belirterek, “Bu süreçte tanıda kullanılan ve yaklaşık 6 saatte sonuç veren PCR testleri uyguluyoruz. Laboratuvarımızda görev yapan ve içerisinde öğretim üyeleri, araştırma görevlileri, biyologlar, kimyagerler, sağlık teknisyenleri, laborantlar ve yardımcı çalışanların bulunduğu 35 kişilik uzman ekiple yürütülen çalışmalar neticesinde bugüne kadar tekrarlanan testlerle birlikte yaklaşık 150 bin civarında PCR testini sonuçlandırdık” dedi.

“Laboratuvarımıza gelen numuneleri, 6 saat içinde sonuçlandırıyoruz”
Laboratuvar çalışmaları ve numunelerin işlenme süreci hakkında da bilgiler veren Prof. Dr. Şaban Gürcan şunları söyledi:
“Numuneler hastalardan alındıktan sonra Sağlık Bakanlığı Laboratuvar sistemine kayıtları yapılarak bize naklediliyor. Ön değerlendirme ve kabul işlemlerinin ardından sıraya alınıyor. Sonrasında Kovid19 Laboratuvarı’nın temiz odasında uygun kişisel koruyucu ekipmanlar giymiş sağlık çalışanları tarafından PCR cihazına verilecek şekilde ön işlemleri yapılıyor. Numuneler daha sonra PCR cihazına yükleniyor ve cihazdaki döngülerinin tamamlanması bekleniyor. Uzman hekimler tarafından yapılan değerlendirme sonrası elde edilen sonuçlar, Sağlık Bakanlığı Laboratuvar Sistemi’ne kaydediliyor. Bir numunenin laboratuvarımıza girişi yapıldıktan sonra eğer testin tekrarlanmasına ihtiyaç görülmezse yaklaşık 6 saat içerisinde sonuca varmış oluyoruz. Süreç içinde test çalışılmasının dışında sekreterya, malzeme takibi ve temininin yanı sıra örnek kaydı, sonuçların girilmesi ve eksiklerin tamamlanması, hasta örneklerinin saklanması ve tasnifi için de yardımcı ekip arkadaşlarımız görev yapıyor.”

“Günlük PCR testi kapasitemiz 450500 civarında”
Referans laboratuvarların yaygınlaştırılması öncesinde, pandeminin ilk günlerinde, Edirne’de yetkilendirilmiş tek tanı laboratuvarı olarak, tüm bölgeye günlük ortalama bin 300 teste kadar varan kapasite ile hizmet verdiklerini belirten Prof. Dr. Şaban Gürcan, “Hâlihazırda, 24 saat kesintisiz bir çalışmayla günde ortalama 450500 civarında test kapasitemiz ile numuneleri sonuçlandırarak vatandaşlarımıza hizmet veriyoruz. Sağlık hizmeti açısından kentimize ve bölgemize önemli katkılar sunan laboratuvarımız, pandeminin başından bu yana 7 gün 24 saat büyük bir özveriyle çalışıyor. Ekibimizin, vakaların artış dönemlerinde bir günde tek bir cihazla en fazla bin 328 testi saatler içinde sonuçlandırarak salgın ile mücadele ve halk sağlığı adına önemli bir başarıya imza attığını da belirtmek isterim” dedi.

“Kovit19 testi pozitif olanlarda mutasyon da araştırıyoruz”
Ocak 2021’den bu yana PCR testi pozitif olanlarda mutasyon araştırmasına da başladıklarını belirten Prof. Dr. Şaban Gürcan, açıklamasında şunları söyledi: “Tarama amaçlı ayırdığımız 624 numuneye mutasyon testi yaptık. İlk mutasyon olgusunu Şubat ayının başlarında saptadık. Sonraki haftalarda mutasyon oranı hızla yükselmeye başladı. İlk zamanlar mutasyon oranları düşük iken, geldiğimiz noktada mutasyon taraması için ayrılan numunelerin yaklaşık yarısında mutasyon tespit edildi. Mutasyonların yaklaşık yüzde 90’ının İngiltere varyantı olduğunu belirledik.”

“Trakya Üniversitesi, salgınla mücadelede önemli bir rol üstlendi”
Trakya Üniversitesi’nin, pandeminin ilk döneminden bu yana kısa sürede gerekli tüm çalışmaları başlatarak mücadeleye önemli katkılar sunduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Şaban Gürcan, “Öncelikle, kendi bünyesinde yatan hastaların tanı ve tedavisini başarıyla yürüten Hastanemiz, bünyesindeki laboratuvarlar ile hastalığın hızlı ve doğru şekilde tespitiyle salgının yayılmasının önlenmesinde önemli bir rol üstlendi. Üniversite bünyesinde hayata geçirilen, dezenfektan ve maske üretiminden yeni yoğun bakım ünitelerinin açılmasına kadar pek çok çalışma ile topyekûn bir mücadele yürütüldü. Trakya Üniversitesi’nin, bölge için çok önemli bir konumda bulunduğunu, gelişmelere anında cevap verebilecek güçte ve donanımda olduğunu bu süreçte de kanıtladığına inanıyorum. Bu süreçte, Edirne’ye, bölgemize ve ülkemize hizmet vermek bizleri ziyadesiyle memnun etti. Bu başarıda rolü olan, özveriyle üstün gayret gösteren öğretim üyesi, teknisyen, yardımcı ekipler ve katkıda bulunan herkese teşekkürlerimi sunmak isterim. Halkımızın sağlığı için biz sağlık çalışanları olarak elimizden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

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