Edirne’de Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu: 4 TL

Edirne’de, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Kemal Cingöz, bu yıl Ramazan pidesinin fiyatının 4 TL olduğunu açıkladı.
Edirne’de, mübarek Ramazan ayına sayılı günler kala, Ramazan sofralarının vazgeçilmezi pidenin fiyatı da belli oldu. Fırın tezgahlarında bu yıl Ramazan Pidesi 4 TL’den satışa çıkarılacak.
Edirne Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Kemal Cingöz, fırıncıların daha yüksek bir fiyat talep ettiğini ancak 350 gram pidenin 4 TL olmasında mutabık kaldıklarını söyledi.
“Yumurtalı istenirse yumurta başına 1 TL fiyat farkı”
Cingöz, “Geçtiğimiz gün yaptığımız toplantıda fırıncıların talebi üzerine 350 gram pide bu yıl 4 TL olarak uygun görüldü. Eğer vatandaş yumurtalı isterse yumurta başına 1 TL fark ödeyecek. Geçen yıl 350 gram pide fiyatı 3.5 TL idi” dedi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.