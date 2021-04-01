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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Edirne’de yeni huzurevi inşasının protokolü imzalandı

İHA

Edirne’de yeni huzurevi inşasının protokolü imzalandı

Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde eski meslek yüksekokulu binasının huzurevi olarak düzenlenmesini içeren protokol imzalandı. Edirne Valisi Ekrem Canalp, yapımı tamamlandığında yeni huzurevinde sıra bekleyen 122 yaşlı vatandaşın hizmet alacağını söyledi.
Edirne Valiliği toplantı salonunda düzenlenen Uzunköprü Huzurevi ile ilgili protokol törenine Edirne Valisi Ekrem Canalp, Uzunköprü Hakan Yavuz Erdoğan, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bilgin Özbaş ve huzurevinin inşasında yardım etmeyi üstlenen hayırsever Bülent Uçar katıldı.

“Huzurevleri yaşlı nüfusa temel hizmetlerin omurgasıdır”
Edirne Valisi Ekrem Canalp, “Türkiye’de nüfusta günden güne yaşlanan bir şehiriz. Baktığımız zaman geçmiş yıllara doğru nüfusumuz içerisinde 65 yaş üstü grubun peyderpey arttığını görebiliyoruz. Bu Edirne açısından da çok daha çarpıcı bir gerçeği işaret ediyor. Çünkü Türkiye’de yaşlı nüfusu en yoğun olduğu illerden bir tanesi de Edirne. Dolayısıyla da yaşlı nüfusa ilişkin olarak da yürüteceğimiz kamu görevlerine ilişkin çok da özen ve ehemmiyet vermemiz gerekiyor. Kuracağımız huzur evleri de bu şekilde yürüteceğimiz hizmetlerin omurgasıdır ve en temel taşıyan sütunda burasıdır” dedi.

“Eski meslek yüksekokulunu huzur evine dönüştürüyoruz”
“Şuanda Edirne için memnuniyetle ifade edebilirim ki, merkezde 250 kişilik bir yeni huzur evimizin inşası ile ilgili proje yatırım programına girdi. İnşallah bu sene merkezdeki huzur evimizin temelini atacağız. Merkezdeki yenilenecek olan büyük huzur evimizin dışında ama aynı zaman Uzunköprü ilçemizde de hali hazırda kullanımda olan atıl vaziyette olan eski meslek yüksekokulumuza da huzurevine dönüştürmenin mutluluğunu yaşıyoruz” diye konuştu.
“Şu anda kuracağımız olan huzurevi sıra bekleyen 122 yaşlı insanımıza da hizmet vermemize vesile teşkil edecek” diyerek, Edirne Valisi Ekrem Canalp ve söz konusu huzurevinin protokol paydaşları imzaları attı.

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