HES kodu olmayan giremeyecek

Edirne’nin Keşan ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cumartesi günleri kurulan halk pazarı, 2 Nisan'da kurulacak. HES kodu olmayanların giremeyeceği pazaryerinde tedbirlerin çok sıkı bir şekilde uygulanacağı, kurallara uymayanlara cezai işlem uygulanacağını bildirildi.

Korona virüs tedbirleri kapsamında hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağını belirten Keşan Belediyesi Zabıta Müdürü Gökhan Yılmaz,, “Cumartesi günleri kurulan halk pazarı 2 Nisan 2021 Cuma günü yine aynı yerinde kurulacak. Pazarımız akşam 19.00’a kadar açık kalacak. Pazaryerine girişler sadece HES Kodu ile olacak. HES Kodu olmayan vatandaşımız da esnafımız da pazaryerine alınmayacak. Vatandaşlarımız halk pazarından ihtiyaçlarını maske, hijyen ve sosyal mesafe kuralına uyarak karşılayabilecek. Alınan tedbirlere uymayan hem vatandaşımıza hem de esnafımıza cezai işlem uygulanacak. Özellikle yasak alanlarda sigara içilmesine kesinlikle müsaade etmeyeceğiz" dedi.

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