Oyun ve reklam sektörü, Portuma´da buluşacak



Ünsal YÜCEL/ EDİRNE, (DHA)TRAKYA Üniversitesi, küresel oyun sektörü ile reklam sektörünü aynı platformda buluşturmak ve oyun içi reklam alanlarının pazarlanmasını sağlamak amacıyla `Portuma´ projesini hayata geçirecek.

Trakya Üniversitesi bünyesindeki Teknopark ile Google Premier Partner Ajansı Destex Digital iş birliğinde hayata geçecek `Portuma´ projesi ile Türkiye ve dünyada oyun sektörü ile reklam sektörü aynı platformda buluşacak. Portuma, dünya oyun piyasasında yer alan tüm oyunların reklam alanlarının kiralanabildiği bir platform olma özelliği taşıyacak.

EN DOĞRU REKLAM ALANLARI BELİRLENECEK

Oyun deneyimi ile sektörel bazda markalara en doğru tercihi sunmayı amaçlayan Portuma'da, kullanıcıların demografik bilgilerine yönelik istatistikler incelenerek, markalar için en doğru reklam alanları belirlenecek.

SÜREÇLER KVKK´YA UYGUN

Reklam alan firmalar, oyun kullanıcılarının Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) kapsamında paylaşılabilecek verilerini (demografik, lokasyon, ilgi alanları, kullanım süresi, kişisel iletişim bilgileri) reklam verenler ile `Portuma´ aracılığıyla paylaşabilecek. Reklam veren firmalar platformda toplanan istatistikleri, kendi markalarıyla en çok uyuşan oyunu seçerek, reklam verebilecek. Proje sayesinde oyun sektöründe dünyada alternatif reklam verenler ile oyun firmalarını bir araya getirebilen inovaktif bir sistem oluşturulması hedefleniyor.

`BÜTÜN OYUNLARIN REKLAM ALANLARINI KİRALAYABİLEN İLK PLATFORM´

Trakya Üniversitesi Teknopark A.Ş. Genel Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Özgür Özdemir, "Oyun firmalarının oyun içi reklam alanlarının pazarlamasını sağlamak için Trakya Üniversitesi Teknopark'ta yürütülecek olan Portuma projesi, dünyanın tüm oyun firmalarının ekosisteme dahil olup birçok reklam verenden reklam alabileceği bir platform olacak. Oyun konsol firmaları, mobil oyun üreticileri ve bilgisayar oyun üreticileri bundan sonraki süreçte oyunlarını hem satıp hem de oyun içi reklam alabilecekler. Trakya Üniversitesi Teknopark ile Destex Dijital arasında geliştirilecek olan proje, dünya oyun piyasasında bütün oyunların reklam alanlarını kiralayabilen ilk platform olma özelliğini taşıyacak" dedi. DHA-Genel Türkiye-Edirne Ünsal YÜCEL

2021-04-01 15:18:43



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