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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hamsinin tezgahlarda son demleri: Kilosu 30 TL

İHA

Hamsinin tezgahlarda son demleri: Kilosu 30 TL

Av sezonunun kapanmasına sayılı günler kala hamsinin tezgahlardaki fiyatında düşüş yaşanıyor. Sezon boyunca tezgahlarda fiyatı 4050 TL bandında balık severlerle buluşan hamsinin fiyatı 30 TL’ye kadar düştü.
Edirne Balık Pazarı’nda, balık tezgahlarında hamsinin kilosu 30 TL’den satışa çıkarken, istavrit 35 TL, somon 45 TL, uskumru 25 TL, levrek 55 TL, çupra 55 TL ve barbun 40 TL’den satışa sunuluyor.
Sezon başından bu yana fiyatı 40 TL ile 50 TL bandında satışa sunulan sofraların vazgeçilmezi hamsinin kilogram fiyatı, av sezonunun son günlerinde az da olsa bir düşüş yaşadı.

Hamsinin tezgahlarda son demleri
Balık Pazarı esnafından Feridun Biztiren, “15 gün sonra balıkçılık biter. Hamsi 30 liraya düştü. Bu sene hamsiden kimse bir şey anlamadı. Ne alan anladı ne satan anladı. Hamsi bu hafta ilk defa 30 liraya düştü. 4050 liraydı. Sezon biterken inşallah daha da düşer insanlar dolaplarını doldurur. Bu sene balık yoktu” dedi.

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