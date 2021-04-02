Edirne'de koronavirüsle mücadelede yeni araçlar hizmete alındı



Olgay GÜLER/ EDİRNE, (DHA)EDİRNE'de, Sağlık Bakanlığı tarafından alınan 4 yeni ambulans ile koronavirüsle mücadelede kullanılmak üzere kiralanan 15 araç, hizmete alındı. Edirne Valisi Ekrem Canalp, "Hem 112 istasyonlarımızın sayısal olarak artışı, aynı zamanda yeni ambulanslarda acil sağlık hizmetlerinin olması vatandaş memnuniyetini Edirne'de artırmaya yönelik bir adımdır" dedi.

Edirne Valiliği'nde, Sağlık Bakanlığı tarafından gönderilen 4 yeni ambulansla valilik tarafından filyasyon ekipleri için kiralanan 15 aracın tanıtıldığı törende, Vali Ekrem Canalp, kentte 3 yeni 112 sağlık istasyonunun da açıldığını duyurdu. Amaçlarının vatandaş memnuniyetini artırmak olduğunu söyleyen Canalp, sağlık çalışanlarının fedakarca çalışmalarına da dikkat çekti.

'AMAÇ VATANDAŞ MEMNUNİYETİ'

Vali Canalp, kentte hizmete alınan 3 yeni 112 sağlık istasyonuna değinerek, "3 adet yeni 112 sağlık istasyonumuzu da Edirne'de faaliyete geçireceğiz. Bu istasyonlardan biri ilimiz merkezinde diğeri Keşan'da, bir tanesi de Uzunköprü'de faaliyete başlamış olacak. Bugün burada görmüş olduğumuz ilave dört ambulansın ve 3 adet yeni istasyonun faaliyete geçmesiyle sağlık hizmetlerinde vatandaş memnuniyetini artırmaya yönelik önemli bir adımı atmış olacağız. Çünkü acil sağlık hizmetlerinin, netice itibariyle temel bir kıstası var; o da vakaya ulaşma zamanı. Vakaya siz ne kadar erken süre içerisinde ulaşabilirseniz, kurtarabileceğiniz insanların sayısı da o kadar fazla olur. Bunun için de olması gereken şeylerden biri, fazla sayıda ambulansın olması ama aynı zamanda o ambulansların konuşlanmış olduğu merkezlerin de sayısının artırılması lazım. Bu çerçevede hem 112 istasyonlarımızın sayısal olarak artışı ama aynı zamanda yeni ambulanslarla acil sağlık hizmetlerinin olması vatandaş memnuniyetini Edirne'de artırmaya yönelik bir adımdır" dedi.

FİLYASON İÇİN 15 ARAÇ KİRALANDI

Sağlık personelinin her zaman desteklenmeye devam edilmesi gerektiğini söyleyen ve valilik bünyesinde filyasyon için 15 araç kiraladıklarını açıklayan Canalp, "Burada dört ambulansımızın yanında, şoförleriyle beraber 15 adet de araç kiraladık, sağlık çalışanları arkadaşlarımızın hizmetine bu 15 aracı da sunduk. Sağlık personelinin hepsine minnettarız. Aynı zamanda onlar bu hizmeti yürütürken onlara verilecek bu destekler çok kıymetli olabiliyor. Şunu memnuniyetle söyleyebilirim ki; kaliteli filyasyon hizmeti gerçekleştiriyor olmamızda bu tür araçların fazlalığının da ilave katkısı var" diye konuştu.

'SAĞLIK ÇALIŞANLARINA MİNNETTARIZ'

Sağlık çalışanlarının fedakarca çalışmalarına da değinen Vali Ekrem Canalp, "Vatandaşımızın hak ettiği sağlık hizmetini en üst noktada yerine getirebilmek için tedbirimizi alıyoruz. Vatandaş memnuniyeti de artıyor, bunun memnuniyetini de yaşıyoruz. Bizi güçlü kılan yeni malzemelerimiz, araç gereçlerimizdir ama vatandaş memnuniyetini bu kadar yüksek tutmamızın asıl nedeni sağlık çalışanlarımızın yaptığı fedakar çalışmalardır. Onlar fedakarca çalıştığı içindir ki bugün dünyada pek çok gelişmiş ülkede sağlık hizmetinin verdiğinden çok fazla hizmeti, çok kaliteli şekilde milletimize verdiler" ifadelerini kullandı.

Vali Canalp, konuşmasının ardından hizmete alınan yeni ambulanslardan birinin şoför koltuğuna oturarak incelemede bulundu. DHA-Genel Türkiye-Edirne Olgay GÜLER

2021-04-02 17:11:17



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.