Kapıkule’de kaçakçılara göz açtırılmıyor Külçe külçe altın ve tarihi sikkeler ele geçirildi

Gümrük Muhafaza Ekiplerince Kapıkule’de gerçekleştirilen operasyonlarda binlerce kaçak ürün yakalandı.

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Kapıkule Gümrük Kapısında son birkaç günde gerçekleştirilen operasyonlarda, uyuşturucudan elektronik eşyalara, oto yedek parçasından tütün mamullerine, hayvan kürklerinden tarihi eserlere kadar binlerce kaçak eşya ele geçirildi.



Keskin burunlu dedektör köpekler boş geçmiyor

Türkiye’nin Avrupa’ya açılan en önemli gümrük kapılarından Kapıkule’de Gümrük Muhafaza ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonlar hız kesmeden devam ediyor. Son birkaç günde bazı günler birden fazla operasyon gerçekleştiren Gümrük Muhafaza ekipleri, Türkiye’ye yasa dışı yollarla sokulmak isten binlerce ürüne, yüksek teknoloji ürünü teknik cihazlar ve dedektör köpeklerin de yardımıyla gizlendikleri yerlerde tespit ederek el koydu.



Aracın yedek lastiğinden uyuşturucu çıktı

Gümrük Muhafaza ekiplerince yapılan risk analizi sonucu Türkiye’ye giriş yapmak üzere Kapıkule Gümrük Kapısına boş olarak geldiği beyan edilen tır şüpheli bulundu. Narkotik dedektör köpeklerin yardımıyla tırda yapılan aramada, düzenek ile aracın yedek lastiğine bağlanan uyuşturucu tespit edildi.



Kaçakçılara göz açtırılmıyor

Söz konusu bölümde toplam 5 kilogram esrar cinsi uyuşturucu ele geçirildi. Öte yandan Kapıkule Gümrük Kapısında riskli görülen araçlarda xray cihazı ile yapılan kontroller neticesinde şüpheli yoğunluk tespit edilerek aranan araçlarda toplam bin 200 adet bilgisayar işlemcisi, ekran kartı ve akıllı saat ele geçirildi. Ayrıca, 3 bin 315 adet kulaklık, 586 adet şarj cihazı, 56 adet cep telefonu, bini aşkın oto yedek parçası,1400 adet nargile marpucu, 750 esigara ve aksamı ile 451 adet puro yakalandı.

Külçe ve sikke altınlar ele geçirildi

Gümrük Muhafaza ekipleri Kapıkule’de doğal yaşam ve kültür varlıklarını hedef alan kaçakçılara da göz açtırmadı. Yapılan operasyonlarda 15 kilogram ağırlığında doğal kehribar taşı, 500 adet hayvan kürkü ile 531 adet tarihi sikke ele geçirildi. Ayrıca toplamda 31 kilogram civarında külçe ve tarihi sikkeler olmak üzere kaçak altın ele geçirildi.

Kapıkule’deki yoğun mesai sonucu ele geçirilen yaklaşık 5 milyon lira değerindeki kaçak eşyaya ilişkin başlatılan soruşturmalar devam ederken; uyuşturucu taşıyan aracın sürücüsü de gözaltına alındı.

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