Kapıkule´de 24 milyon liralık kaçak eşya ele geçirildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kapıkule´de 24 milyon liralık kaçak eşya ele geçirildi

DHA

Kapıkule´de 24 milyon liralık kaçak eşya ele geçirildi


Ali Can ZERAY-Resul ORUÇOĞLU/EDİRNE, (DHA)KAPIKULE Sınır Kapısı´nda 32 kilo külçe altın ve tarihi eserler ile elektronik eşyaların da aralarında bunduğu 24 milyon lira değerinde kaçak eşya ele geçirildi.
Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerinin son birkaç gün içinde Kapıkule Sınır Kapısı´nda düzenledikleri operasyonlarda, yurda kaçak olarak sokulmak istenen külçe altın, uyuşturucu , yüksek teknoloji ürünleri, elektronik eşya, kürklerin de aralarında bunduğu piyasa değeri yaklaşık 24 milyon lira olan kaçak eşya ele geçirildi.
Gümrük muhafaza ekipleri ülkeye giriş yapan bir yolcu otobüsünde şüphe üzerinde arama yaptı. Aramada, otobüsün arka lastik kısmına yapılmış özel bölmede 32 kilo külçe altın ve 49 altın sikke ele geçirildi. Araç sürücüsü gözaltın alındı.
Ülkeye giriş yapan ve boş olduğu beyan edilen bir TIR da gümrük muhafaza ekiplerince narkotik dedektör köpekler ile aramaya alındı. Aramada özel bir düzenek ile yedek lastiğe bağlanan 5 kilo esrar bulundu. TIR sürücüsü gözaltına alındı.
Kapıkule´de riskli görülen araçlarda x-ray cihazı ile yapılan kontrollerde ise toplam 1200 bilgisayar işlemcisi, ekran kartı, akıllı saat, 3 bin 315 kulaklık, 586 şarj cihazı, 56 cep telefonu, bini aşkın oto yedek parçası, 1400 nargile marpucu, 750 e-sigara ve aksamı, 451 puro ele geçirildi.
Ekipler, Kapıkule´de doğal yaşam ve kültür varlıklarını hedef alan kaçakçılara da göz açtırmadı. Yapılan operasyonlarda 15 kilo ağırlığında doğal kehribar taşı, 500 kürk ve 531 sikke ele geçirildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne Ali Can ZERAY-Resul ORUÇOĞLU
2021-04-03 12:15:54

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kapıkule’de kaçakçılara göz açtırılmıyor Külçe külçe altın ve tarihi sikkeler ele geçirildi
YEREL HABERLER Kapıkule’de kaçakçılara göz açtırılmıyor Külçe külçe ...
Otoparkta çıkan yangın eve sıçradı
YEREL HABERLER Otoparkta çıkan yangın eve sıçradı
Edirne'de çıkan yangın korkuttu
YEREL HABERLER Edirne'de çıkan yangın korkuttu
Çatı yangını apartmandakileri sokağa döktü
YEREL HABERLER Çatı yangını apartmandakileri sokağa döktü
Valilik açıkladı: "Son bir haftada 25 terör örgütü mensubu yakalandı"
YEREL HABERLER Valilik açıkladı: "Son bir haftada 25 terör örgütü ...
Edirne'de bir haftada Yunanistan'a kaçmaya çalışan 25 terör örgütü şüphelisi yakalandı
YEREL HABERLER Edirne'de bir haftada Yunanistan'a kaçmaya çalışan 25 ...
İlk testi Vali yaptı Edirne’de yeni alınan ambulanslar ve hizmet araçları tanıtıldı
YEREL HABERLER İlk testi Vali yaptı Edirne’de yeni alınan ...
Edirne'de koronavirüsle mücadelede yeni araçlar hizmete alındı
YEREL HABERLER Edirne'de koronavirüsle mücadelede yeni araçlar ...
Görenler hemen telefona sarıldı Edirnelilerin ‘Ferrari’ ile imtihanı: “10 numara 5 yıldız”
YEREL HABERLER Görenler hemen telefona sarıldı Edirnelilerin ...
HES kodu olmayan pazara giremedi
YEREL HABERLER HES kodu olmayan pazara giremedi
Halk pazarına HES koduyla girildi
YEREL HABERLER Halk pazarına HES koduyla girildi
Hamsinin tezgahlarda son demleri: Kilosu 30 TL
YEREL HABERLER Hamsinin tezgahlarda son demleri: Kilosu 30 TL
Trakya'da kadınlar ev oturmalarını kesmedi, vaka artışı durmadı
YEREL HABERLER Trakya'da kadınlar ev oturmalarını kesmedi, vaka ...
Edirne’nin doğal güzellikleri sit alanı ilan edilerek koruma altına alındı
YEREL HABERLER Edirne’nin doğal güzellikleri sit alanı ilan edilerek ...
Oyun ve reklam sektörü, Portuma´da buluşacak
YEREL HABERLER Oyun ve reklam sektörü, Portuma´da buluşacak
Edirne´nin güzellikleri `doğal sit alanı´ olarak tescillendi
YEREL HABERLER Edirne´nin güzellikleri `doğal sit alanı´ olarak ...
HES kodu olmayan giremeyecek
YEREL HABERLER HES kodu olmayan giremeyecek
Edirne’de yeni huzurevi inşasının protokolü imzalandı
YEREL HABERLER Edirne’de yeni huzurevi inşasının protokolü imzalandı
Keşan´da kurulacak halk pazarına HES koduyla girilecek
YEREL HABERLER Keşan´da kurulacak halk pazarına HES koduyla ...
Pandemi süresince MS hastalarına yönelik solunum temelli tele-rehabilitasyon düzenlenecek
YEREL HABERLER Pandemi süresince MS hastalarına yönelik solunum ...