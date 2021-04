Edirne'deki çevreciler, kısıtlamayı fırsat bilip, 1 kamyon çöp topladı

Ali Can ZERAYResul ORUÇOĞLU/ EDİRNE, (DHA)EDİRNE'de çevre, doğa ve hayvanseverlerden oluşan bir grup, sokağa çıkma kısıtlamasında, Sultan 1'inci Murat Devlet Hastanesi çevresinden 1 kamyon dolusu çöp topladı.

30 kişilik grup, bugün uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını fırsat bilip, Sultan 1'inci Murat Devlet Hastanesi çevresindeki plastik ve cam şişeler ile evsel atıklar ve inşaat malzemelerini topladı.

`DOĞAYA SAHİP ÇIKALIM´

TürkYunan-Bulgar Dostluk Grubu Derneği (TUYUB) Başkanı Önder Akdağ, 130 torba içinde 1 kamyon çöp topladıklarını söyleyerek, "Plastiklerin doğaya zarar vermeden bir an önce temizlenmesi için böyle bir etkinlik yaptık. Pandemi nedeniyle az sayıda katılımla bu organizasyonları gerçekleştiriyoruz. Temizlik yaptığımız alanlarda çok ilginç atıklar buluyoruz, tencere, tava, araba lastiği, inşaat malzemesi, küvet gibi çok miktarda atık topladık. Buradan insanlara çağrıda bulunuyorum, lütfen çevremizi temiz tutup, doğaya sahip çıkalım" dedi.

`PLASTİK TÜKETİMİNİ OLABİLDİĞİNCE AZALTMALIYIZ´

Etkinliğe Edirne Barosu adına katılan çevre gönüllüsü Ulaş Pamukçu da "Buradaki kirliliğin tamamını arkadaşlarla temizlememiz mümkün değil. Plastik tüketimini olabildiğince azaltmak, bunu hayatımızda bir alışkanlık haline getirip, refleks sağlamak. Diğer yandan da çöpleri en azından geri dönüşüme uygun bir halde evimizden çıkarmak" diye konuştu.

Çok sayıda plastik atık olduğuna dikkat çeken çevreci Esra Bursalı ise "Düzenlediğimiz etkinlikle çevre temizliği gerçekleştirdik. Burada yaptığımız temizlikte çok sayıda plastik atığın yanında, toprağa gömülmüş şekilde kıyafetler de bulduk. İlginç olan da bu kadar çöpün içinde yeşeren otlar arasında açan sarı çiçeklerdi. Eğer ülkemizi seviyoruz diyorsak çevreyi kirletmememiz gerekiyor" şeklinde konuştu. DHA-Genel Türkiye-Edirne Ali Can ZERAY

2021-04-03 17:37:11



