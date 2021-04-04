Edirne´de köy muhtarı koronavirüsten hayatını kaybetti

Ünsal YÜCEL/ İPSALA (Edirne), (DHA)EDİRNE´nin İpsala ilçesine bağlı Sarıcaali köyünün muhtarı Bahattin Kaya (67), koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
İpsala merkeze 10 kilometre uzaklıktaki 588 nüfuslu Sarıcaali köyünün muhtarı Bahattin Kaya´nın, bir süre önce rahatsızlanarak gittiği hastanede yapılan koronavirüs testi, pozitif çıktı. Durumu ağırlaşan ve Edirne'deki Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Kaya, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kaya'nın eşinin de Keşan Devlet Hastanesi'nde koronavirüs tedavisinin sürdüğü bildirildi. Kaya´nın bugün Sarıcaali köyünde toprağa verileceği kaydedildi. DHA-Genel Türkiye-Edirne / İpsala Ünsal YÜCEL
2021-04-04 13:04:20
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.