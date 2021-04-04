Evde yangın çıktı, Yaren kaçarak komşusuna sığındı



Olgay GÜLERResul ORUÇOĞLU/ EDİRNE, (DHA)EDİRNE´de dört katlı bir apartmanın çatı katındaki dairede çıkan yangında, evde yalnız olan Yaren Ç. (14), alevlerin arasından kaçıp, komşusuna sığınarak kurtuldu. Çıkan yangında ev, kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Edirne´de merkeze bağlı Mithatpaşa Mahallesi Rasathane Sokak üzerinde bulunan Şimşek Sitesi´ndeki Ebru Apartmanı´nda meydana geldi. Apartmanın çatı katındaki Mesut Ç.´ye ait dairede, bilinmeyen bir sebepten yangın çıktı. Yangın sırasında evde yalnız olduğu belirtilen Mesut Ç.´nin kızı Yaren Ç., alevlerin arasından kaçarak alt kattaki komşusuna sığındı. Yangının haber verildiği İtfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine gelerek müdahalede bulundu.

İtfaiye´nin kısa sürede yaptığı müdahale sonucu yangın kontrol altına alınırken, olay yerine gelen baba Mesut Ç. ekiplerden bilgi aldı. Endişe ve korkuya kapılan Yaren Ç. ise babasının gelmesinin ardından sakinleştirildi. Yangında ev, kullanılamaz hale geldi. DHA-Genel Türkiye-Edirne Olgay GÜLER Resul ORUÇOĞLU

2021-04-04 16:45:13



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