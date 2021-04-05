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Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül: “Milletimizin iradesinin üzerinde hiçbir iradeyi de kesinlikle kabul etmiyoruz” “Seçimle gelen bir siyasi iktidarın, seçimle gitmesinden yanayız” “Gece saat 03.00’te açıklanan bu bildiri hoş olmamıştır”

İHA

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül: “Milletimizin iradesinin üzerinde hiçbir iradeyi de kesinlikle kabul etmiyoruz” “Seçimle gelen bir siyasi iktidarın, seçimle gitmesinden yanayız” “Gece saat 03.00’te açıklanan bu bildiri hoş olmamıştır”

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, seçimle gelen bir siyasi iktidarın, seçimle gitmesinden yana olduklarını dile getirdi. Sarıgül, “Emekli olan generaller, şayet görüşlerini, düşüncelerini açıklamak istiyorlarsa, bir siyasi partiye girerler ya da bir siyasi parti kurarlar görüşlerini ve düşüncelerini açıklarlar” dedi.
Bir dizi ziyaret ve temaslarda bulunmak üzere Edirne’ye gelen TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Edirne’nin dünyaca ünlü meşhur tava ciğerinin yapıldığı bir restoranda basın mensupları ile bir araya geldi.

“Demokrasi ülkemizin geleceğidir”
Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, “Değerli arkadaşlarım demokrasi hepimize lazım, demokrasi her siyasi partiye lazım. Demokrasi ülkemizin geleceğidir. Demokrasi ülkemizin mutluluğudur. Herkes kendi işini yapmalıdır. Dün gece 103 tane generalin yayınlamış olduğu muhtıra son derece düşündürücüdür” dedi.

“Montrö Türkiye’nin tapusudur, bu başarıya kimse gölge düşüremez”
Sarıgül, “Türkiye Değişim Partisi olarak amacımız demokrasinin kurum ve kuralları ile yaşamasıdır. Herkesin kendi işini yapması lazım. Montrö Türkiye için son derece önemlidir, Türkiye’nin tapusudur. Uluslararası alanda çok önemli diplomatik bir başarıdır. Bu başarıya gölge düşürmeye hiç kimsenin hakkı yoktur. Ancak haklı olmak ayrı, haklı kalmak ayrı. O nedenle biz Türkiye Değişim Partisi olarak askerlerimizi seviyoruz, ama askerlerimizi kışlada seviyoruz. Askerlerimiz toprağımızda ve bayrağımızda bir sıkıntı olduğu zaman devreye girmesi lazım. Askerlerimizin ve asker kökenlilerin demokrasiye müdahale etmesi asla ve asla kabul edilebilir bir olay değildir” şeklinde konuştu.

“Milletimizin iradesinin üzerinde hiçbir iradeyi de kesinlikle kabul etmiyoruz”
Sarıgül, “O nedenle Türkiye Değişim Partisi olarak seçimle gelenin seçimle gitmesi lazım. Türkiye Değişim Partisi olarak en büyük gücün yurttaşlarımızın demokratik gücü olduğuna inanıyoruz. Milletimizin iradesinin üzerinde hiçbir iradeyi de kesinlikle ve kesinlikle kabul etmiyoruz. Bu güne kadar Ankara’da bulunan muhalefet partileri yeteri kadar seslerini duyuramadıkları için başka kaynaklar seslerini duyurmaya çalışıyorlar. Bu da son derece üzüntü vericidir. Biz Türkiye Değişim Partisi olarak en büyük gücün halkımızın gücü olduğuna en büyük gücün milletimizin gücü olduğuna inanan bir siyasi partiyiz” dedi.

“Seçimle gelen bir siyasi iktidarın, seçimle gitmesinden yanayız”
Sarıgül, “Biz Türkiye Değişim Partisi olarak seçimle gelen bir siyasi iktidarın, seçimle gitmesinden yanayız. Başka türlü girişimler, başka türlü verilmek istenen mesajlar kesinlikle Türkiye Değişim Partisi tarafından kabul gören mesajlar değildir. Montrö, Türkiye Cumhuriyeti’nin tapusudur. Montrö, Türkiye Cumhuriyeti’nin en önemli uluslararası anlaşmalarından bir tanesidir. Biz Montrö anlaşmasının arkasındayız ama Montrö anlaşmasını demokrasi içerisinde, demokrasiye inananların savunması lazım. Bir kez daha ifade etmek isterim ki, askerimizi biz kışlada severiz. Askerimizi biz bayrağımız ve toprağımız dış güçler tarafından tehlikeye düşürüldüğü zaman müdahale etme görevi anayasamızın askerlerimize verdiği çerçeve içerisinde geçerlidir. O nedenle seçimle gelen, seçimle gitmelidir. Demokrasilerde en büyük güç milletimizin gücüdür” diye konuştu.

“Gece saat 03.00’te açıklanan bu bildiri hoş olmamıştır”
Sarıgül, “Biz amiraller konusunda Türkiye Değişim Partisi olarak asla ve asla sessiz değiliz. Türk Silahlı Kuvvetleri bizim evlatlarımızdır, bizler için son derece önemlidir. Türk Silahlı Kuvvetleri ile münferit görüşlerini açıklayanları aynı yerde tutmamak lazım. Türk Silahlı Kuvvetleri hepimizindir. Türk Silahlı Kuvvetleri’ne asla laf söyletmeyiz ama demokrasiye inananlar olarak Türkiye Değişim Partisi olarak biz askerlerimizi kışlada severiz. Askeriyeden emekli olan generaller, şayet görüşlerini, düşüncelerini açıklamak istiyorlarsa, bir siyasi partiye girerler ya da bir siyasi parti kurarlar görüşlerini ve düşüncelerini açıklarlar. Gece saat 03.00’da açıklanan bu bildiri hoş olmamıştır. Demokrasi adına son derece üzüntü vericidir. Montrö anlaşması Türkiye Cumhuriyeti’nin tapusudur. Uluslararası alandaki en önemli anlaşmasıdır. Ama bu anlaşmayı dahi sıkıntıya sokan generallerin açıklaması asla kabul edilebilir bir açıklama değildir” dedi.
Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Edirne Belediyesi'ni ziyaret ederek, belediye başkanı Recep Gürkan ile bir süre görüştü.

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