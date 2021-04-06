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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yıldırım Beyazıt Anadolu Lisesine sınavla öğrenci alınacak

İHA

Yıldırım Beyazıt Anadolu Lisesine sınavla öğrenci alınacak

Trakya’nın ilk Anadolu Lisesi olan Edirne Yıldırım Beyazıt Anadolu Lisesi, sınavla öğrenci alınan okullar arasına alındı.
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan 2021 LGS kılavuzunda, merkezî Sınavla öğrenci alacak Ortaöğretim Kurumları arasında Edirne il genelindeki 12 lise arasında bu yıl Edirne Yıldırım Beyazıt Anadolu Lisesi de yer aldı.
Bu yıl Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 6 Haziran 2021 tarihinde gerçekleştirilecek merkezî sınavın başvuru ve uygulama kılavuzu yayımlandı. 20212022 Eğitim Öğretim yılından itibaren Merkezî Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumları arasında Edirne’den 12 lise arasında Yıldırım Beyazıt Anadolu Lisesi de yer aldı.
Edirne’de merkezî Sınavla öğrenci alacak Ortaöğretim Kurumları şöyle:
“Keşan Hersekzade Ahmetpaşa Anadolu İmam Hatip Lisesi, Edirne Akmercan Anadolu İmam Hatip Lisesi, Uzunköprü Kemal Unakıtan Anadolu İmam Hatip Lisesi, Edirne Emel Özgür Subaşıay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Keşan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Uzunköprü Mimar Muslihiddin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Keşan Fen Lisesi, Edirne Lisesi, Edirne Sosyal Bilimler Lisesi, Edirne Süleyman Demirel Fen Lisesi, Edirne Yıldırım Beyazıt Anadolu Lisesi, TEV Orhan Çetin Fen Lisesi.”
LGS kapsamında 6 Haziran 2021'de uygulanacak merkezî sınavın başvuruları, 514 Nisan 2021 tarihleri arasında Bakanlık tarafından merkezî olarak gerçekleştirilecek.
Açıklanan kılavuzun ekinde merkezî sınavla öğrenci alacak Anadolu liseleri, fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programları ve özel program ve proje uygulayan ortaöğretim kurumları da yer aldı. Açıklanan listeye göre Türkiye genelinde 2 bin 60 liseye merkezi sınav puanına göre öğrenci yerleştirilecek.
Bu kapsamda, sınavla öğrenci alan okullara toplam 174 bin 160 öğrenci alınacak. Anadolu liselerine 56 bin 396, fen liselerine 36 bin 980, sosyal bilimler liselerine 10 bin 142, Anadolu imam hatip liselerine 36 bin 712, mesleki ve teknik Anadolu liselerine 33 bin 930 kontenjan ayrıldı.

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