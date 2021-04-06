Keşan´da, 129 kişiye 337 bin lira 'koronavirüs' cezası



Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne), (DHA)KORONAVİRÜS vaka oranının arttığı Edirne´nin Keşan ilçesinde, polis ve zabıta ekiplerinin iş yeri denetimleri sürüyor. Son 1 haftada, sokağa çıkma kısıtlaması ile maske kuralını ihlal ettikleri belirlenen 129 kişiye 337 bin 100 lira ceza uygulandı.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı haftalık koronavirüs risk haritasında 'çok yüksek risk' ile 'kırmızı' kategoride yer alan Keşan´da, polis ve zabıta ekipleri; çay ocağı, kıraathane, lokanta ve kafelere yönelik denetimlerini sıklaştırdı. Ekipler, koronavirüs tedbirleri kapsamında, çarşı ve meydanların yanı sıra kapalı çarşı ve pasajlarda da denetim yaptı. Ekipler, özellikle çarşı merkezindeki iş yerlerini denetleyerek, masalarda toplu oturulmaması yönünde uyarılarda bulundu. Vaka sayılarındaki artışa rağmen bazı kişilerin maske takmadıkları, bazılarının ise yasaklanan caddelerde sigara içtikleri görüldü.

Keşan Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ilçe genelinde koronavirüs önlemleri kapsamında oluşturulan birçok noktada, 29 Mart-5 Nisan'da yapılan denetimlerde ,sokağa çıkma kısıtlamasını ve maske kuralını ihlal ettikleri belirlenen 129 kişiye toplam 337 bin 100 lira ceza uygulandı.DHA-Genel Türkiye-Edirne / Keşan Ünsal YÜCEL

2021-04-06 13:43:33



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