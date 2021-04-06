Edirne´de 1,5 ton midye ve 260 kilo `damiana´ otu ele geçirildi

Ünsal YÜCEL/ENEZ(Edirne),(DHA)-EDİRNE´nin Enez ilçesinde güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda yasa dışı yollarla Yunanistan´a götürülmek istenen 1,5 ton midye ve uyuşturucu madde imalatında kullanılan 260 kilo `damiana´ otu ele geçirildi.
Enez Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen ortak operasyonda, Yunanistan´a götürülmek istenen ve sahile bırakılmış 40 çuval içerisinde 1,5 ton midye ve uyuşturucu madde üretiminde kullanılan 260 kilo `damiana´ otu ele geçirildi. Midyeler, teslim edildikleri Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekiplerince Saros Körfezi´nde denize bırakıldı. Polis, midye ve `damiana´ otunu sahile bırakan şüpheli ya da şüphelilerin kimliklerinin tespit edilerek, yakalanması için çalışma başlattı. DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne / Enez Ünsal YÜCEL
2021-04-06 16:14:02
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