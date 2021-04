'Tavada ciğer mi, şişte ciğer mi' tartışmalarına Edirne ve Şanlıurfalı ustalar da katıldı

Ali Can ZERAY-Ali LEYLAK-Olgay GÜLER/EDİRNE, ŞANLIURFA, (DHA)YEMEK yazarı Vedat Milor'un sosyal medya üzerinden tava ciğeri ile şiş ciğeri üzerinden başlattığı lezzet tartışmasına tava ciğeri ile ünlü Edirne ve şiş ciğeri ile ünlü Şanlıurfalı ustalar da katıldı. Şanlıurfalı ustalar, "Ciğerin ana maddesi mangaldır. Bu nedenle ciğer şişte yenilir. Tavada mısır unuyla yapılan ciğer hamurdur" derken, Edirne'yi Tanıtma ve Tava Ciğeri Koruma Derneği Başkanı Bahri Dinar, "Urfalı arkadaşlarımız lokum gibi yapıyorlar ciğeri, biz de kehribar gibi sarı, kelebek kadar hafif dana ciğerini yapıyoruz. Bu ankette ciğer kardeşliği ortaya çıktı" dedi.

Yemek yazarı Vedat Milor, sosyal medya hesabı üzerinden, tava ciğeri ve şiş ciğeri üzerinden, "Anket. Dünyanın birçok yerini gezdim, yemeklerini denedim. Bence ciğer yemekleri deyince çok özel bir mutfağa sahibiz. Hem çeşit sayısı fazla hem de lezzetli. Peki sizce farklı tekniklerle yapılan iki ciğer yemeğinden hangisi daha lezzetli oluyor?" diye anket başlattı.. 62 bin 627 kişinin oy kullandığı ankete katılanlar yüzde 58 ile şiş ciğeri, yüzde 42 ile tava ciğerini tercih etti.

ŞANLIURFA: CİĞER ŞİŞTE YENİR

Vidat Milor'un başlattığı ankete tava ciğeri ile ünlü ve Edirneli ustalar ile şiş ciğeri ile ünlü Şanlıurfalı ustalar da katıldı. Tava ciğer ve şiş ciğerin lezzeti hakkında sosyal medyadan başlatılan tartışmaya günlük 5 ton ciğer tüketen ve kebap diyarı olan Şanlıurfa'dan cevap geldi. Kentteki ciğerci ustaları, "Ciğerin ana maddesi mangaldır. Bu nedenle ciğer şişte yenilir. Tavada mısır unuyla yapılan ciğer hamurdur" yorumunda bulundu.

Zengin yemek kültürü ve gastronomi alanındaki lezzetleriyle adından söz ettiren Şanlıurfa'da tescilli 'Urfa ciğer kebabı' bu kez sosyal medyada tava ciğerle tartışılmaya başlandı. Kendine has mutfağı, birbirinden lezzetli yemekleriyle öne çıkan peygamberler şehri Şanlıurfa'da, ciğer kebabı tüketimi en az günlük 5 ton olarak tüketiliyor. Ciğer kebabının ciğer tavayla tartışmaya açılmasına bir anlam veremeyen ciğerci ustalarından Uğur Şahin, ciğer kebabının Şanlıurfa'nın vazgeçilmezi olduğunu ve özellikle kış mevsiminde daha çok tüketildiğini söyledi. Kuzu ciğerinin bağışıklık sistemini kuvvetlendirdiğini ifade eden Şahin, "Tecilli Urfa ciğerini Diyarbakır, Adana veya başka yerlerin ciğerleriyle karıştırmayın. Şanlıurfa'da ciğer yememişseniz bilin ki siz ciğer yememişsiniz. Şanlıurfa ciğerinin kendine has özellikleri vardır. Şanlıurfa ciğeri Karacadağ bölgesinde ve meralarda yetişen kuzuların ciğerlerinden yapılır. Kuzu ciğerimiz küçük parçalar halinde doğranır ve erkek kuzunun kuyruk yağıyla beraber şişe saplanarak pişirilir. Ciğer tava ise mısır ununda yağda kızartılır. Bu da çok ağır olur, ciğer şiş hem hafif oluyor. Hem de lezzetli olur. Ciğerin ana maddesi mangaldır. Ciğer tavayla kıyaslanamaz" şeklinde konuştu.

'EDİRNE CİĞERİNİN COĞRAFİ İŞARETİ VAR'

Edirne'de ünlü tava ciğerinin UNESCO Somut Olmayan Kültür Mirası Listesi'ne girmesi için çalışmalar sürerken, Edirne'yi Tanıtma ve Tava Ciğer Koruma Derneği Başkanı Bahri Dinar, tava ciğerin kente özgü bir yöresel lezzet olduğunu söyledi. Edirne'nin meşhur tava ciğerinin coğrafi işareti olduğuna belirten Dinar, "Son günlerde sosyal medyada tava ciğer mi? Şiş ciğer mi? diye çok tatlı bir rekabet var. Ben geçen yıl İstanbul'da arkadaşımın dükkanın da şiş ciğerini yedim ve inanın parmaklarımı yiyecektim, çok lezzetliydi. Onlar kuzu ciğeri kullanıp mangalda yapıyorlar, biz coğrafi işareti olan Edirne'nin tava ciğerini dana ciğerinden yağda tavada yapıyoruz. Urfalı arkadaşlarımız lokum gibi yapıyorlar ciğeri, bizde kehribar gibi sarı, kelebek kadar hafif dana ciğerini yapıyoruz. Bir gün isterim ki, Urfalı ciğerci kardeşlerimiz Edirne'ye gelip şiş ciğeri yapsın, sonra bizde Urfa'ya gidip onlara tava ciğeri pişirelim. Urfa'daki, Adana'daki, Diyarbakır'daki güzel Edirne'mizden kucak dolusu selamlar gönderiyoruz. Bu ankette ciğer kardeşliği ortaya çıktı" dedi.

EDİRNE CİĞERİ DAHA LEZZETLİ

Edirne'de tava ciğeri yiyen vatandaş, tava ciğerin daha lezzetli olduğunu savundu. Edirne ciğerinin daha lezzetli olduğunu vurgulayan Ömer Gür, "Her zaman Edirne ciğerinin daha lezzetli olduğunu söyleyebilirim. Edirneli olarak her zaman bu ciğeri tercih ediyorum ve herkese bu lezzeti tavsiye ederim" dedi. Edirne ciğerinin daha güzel ve tatlı olduğunu belirten Sedat Pörpelek, "Edirne ciğeri daha güzel ve daha tatlı. Urfa ciğeri yemedim" derken, eşi Seren Pörpelek de, iki ciğerin de güzel olduğunu söyledi.DHA-Genel Türkiye-Edirne Ali Can ZERAY-Ali LEYLAK-Olgay GÜLER

