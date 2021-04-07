FETÖ’nün mahrem yapılanmasına yönelik operasyon Aralarında muvazzaf astsubay, doktor ve akademisyenlerde var

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Aralarında muvazzaf astsubay, doktor ve akademisyenlerinde olduğu 18 zanlı, Edirne merkezli 5 ilde gerçekleştirilen Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Edirne merkezli gerçekleştirilen söz konusu operasyonda, İstanbul, Ankara, Eskişehir, Antalya ve Balıkesir’de yapılan çalışmalarda, 18 FETÖ şüphelisi gözaltına alındı.

Aralarında muvazzaf astsubay, doktor ve akademisyenlerinde olduğu 18 zanlı, Edirne’ye getirildi. Soruşturma sürüyor.

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