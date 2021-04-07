Edirne merkezli FETÖ operasyonu: 18 gözaltı

EDİRNE, (DHA)EDİRNE merkezli FETÖ/PDY'nin mahrem yapılanması soruşturmasında, haklarında yakalama kararı verilen 18 şüpheli gözaltına alındı.
Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY'nin mahrem yapılanması soruşturmasında, aralarında meslekten ihraç edilen askeri personel, akademisyen, doktor, avukatların da bulunduğu 18 kişi hakkında yakalama kararı verildi. Edirne Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin İstanbul, Ankara, Antalya, Balıkesir ve Eskişehir'de düzenlediği operasyonlarda 18 şüpheli yakalandı. Edirne'ye getirilen şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne Resul ORUÇOĞLU
2021-04-07 14:46:02
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.