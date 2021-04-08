Beklenen kar Balkanlar'dan ülkeye giriş yaptı

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Edirne'nin Lalapaşa ilçesinin Bulgaristan'a sınır köylerinde beklenen kar yağışı başladı.

Edirne'nin Lalapaşa ilçesinin Bulgaristan'a sınır köylerinde başlayan sağanak yerini kara bıraktı. Yağan karla birlikte her yer beyaza büründü. Meteoroloji verilerine göre kar yağışının zaman zaman etkili olacağı ve soğuk hava dalgasının Trakya Bölgesi'nde cumartesi gününe kadar etkili olacağı tahmin ediliyor.

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