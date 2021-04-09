Bölgedeki son yağışlar buğday üreticisini sevindirdi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bölgedeki son yağışlar buğday üreticisini sevindirdi

İHA

Bölgedeki son yağışlar buğday üreticisini sevindirdi

Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı, son yağışlarla tarlada ekili buğdayın kendini toparladığını açıkladı. Arabacı, “Geçtiğimiz yıla bakarak bu yıl yüksek verim alacağımızı düşünüyorum” dedi.
Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı, son yağışlarla tarlada ekili buğdayın kendini toparladığını açıkladı. Arabacı, bölgede görülen son yağışların tarlada ekili ürünü olumlu yönde etkilediğini söyledi.

“Geçtiğimiz yıla bakarak yüksek verim alacağımızı düşünüyorum”
Arabacı, “son yağışları değerlendirecek olursak bölgemizde son zamanlarda bu don olayından dolayı buğdaylarda sararmalar vardı. Ama bu son yağan yağmurlarla zaten çiftçimizin çoğu gübrelemesini yaptı. Buğdayların birçoğu kendini toparladı. Bugün bu dondan etkilenen çiftçilerimiz oldu. Bunlarında nedeni erken Ekim, erken gübreleme havaların ılıman gidip büyümesi ile alakalı oldu. Doğal olarak bölgemize daha uyumlu çeşitler ekilmesi gerektiği ön plana çıktı. Bunlardan zarar gören çok az bir arazide. Yani Edirne'ye baktığımızda belki 150200 dönüm gibi bir araziden fazla vardı bu son yağan yağmur ile buğdaydaki sararma kendini toparladı. Geçtiğimiz yıla bakarak yüksek verim alacağımızı düşünüyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Tunca Nehri’nde su seviyesi mevsim normallerinde, taşkın riski yok
YEREL HABERLER Tunca Nehri’nde su seviyesi mevsim normallerinde, ...
Debisi artan Tunca Nehri'nde 'sarı alarm' verildi
YEREL HABERLER Debisi artan Tunca Nehri'nde 'sarı alarm' verildi
Keşan Belediye Meclisine korona virüs engeli
YEREL HABERLER Keşan Belediye Meclisine korona virüs engeli
Balkanlar üzerinden gelen kar ile Trakya bembeyaz
YEREL HABERLER Balkanlar üzerinden gelen kar ile Trakya bembeyaz
Tarlaya uçan otomobilde sıkışan yaralı sürücü için seferber oldular
YEREL HABERLER Tarlaya uçan otomobilde sıkışan yaralı sürücü için ...
Marmara için 'zirai don' uyarısı
YEREL HABERLER Marmara için 'zirai don' uyarısı
Romanlar Günü'nde Meriç Nehri'ne çiçekler bırakıldı
YEREL HABERLER Romanlar Günü'nde Meriç Nehri'ne çiçekler bırakıldı
Balkanlar’dan giriş yapan kar Trakya'yı beyaza bürüdü
YEREL HABERLER Balkanlar’dan giriş yapan kar Trakya'yı beyaza bürüdü
Edirne'nin Makedon Kulesi, müze oluyor
YEREL HABERLER Edirne'nin Makedon Kulesi, müze oluyor
(Özel) Mimar Sinan’ın ustalık eseri Ramazan-ı Şerif’e hazır Tarihi Selimiye Camii günde 4 vardiyadan 6’şar saatte bir dezenfekte ediliyor
YEREL HABERLER (Özel) Mimar Sinan’ın ustalık eseri Ramazan-ı Şerif’e ...
Beklenen kar Balkanlar'dan ülkeye giriş yaptı
YEREL HABERLER Beklenen kar Balkanlar'dan ülkeye giriş yaptı
Meriç Nehri'nde balıkçılar tarafından erkek cesedi bulundu
YEREL HABERLER Meriç Nehri'nde balıkçılar tarafından erkek cesedi ...
Soğuk ve yağışlı hava, bu akşam Trakya´dan giriş yapacak
YEREL HABERLER Soğuk ve yağışlı hava, bu akşam Trakya´dan giriş ...
Selimiye Cami, ramazan için dezenfekte edildi, avizeleri gül suyuyla temizlendi
YEREL HABERLER Selimiye Cami, ramazan için dezenfekte edildi, ...
Edirne merkezli FETÖ operasyonu: 18 gözaltı
YEREL HABERLER Edirne merkezli FETÖ operasyonu: 18 gözaltı
FETÖ’nün mahrem yapılanmasına yönelik operasyon Aralarında muvazzaf astsubay, doktor ve akademisyenlerde var
YEREL HABERLER FETÖ’nün mahrem yapılanmasına yönelik ...
Sıfır atık çalışmaları hız kesmeden sürüyor
YEREL HABERLER Sıfır atık çalışmaları hız kesmeden sürüyor