Bölgedeki son yağışlar buğday üreticisini sevindirdi

Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı, son yağışlarla tarlada ekili buğdayın kendini toparladığını açıkladı. Arabacı, “Geçtiğimiz yıla bakarak bu yıl yüksek verim alacağımızı düşünüyorum” dedi.

Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı, son yağışlarla tarlada ekili buğdayın kendini toparladığını açıkladı. Arabacı, bölgede görülen son yağışların tarlada ekili ürünü olumlu yönde etkilediğini söyledi.



“Geçtiğimiz yıla bakarak yüksek verim alacağımızı düşünüyorum”

Arabacı, “son yağışları değerlendirecek olursak bölgemizde son zamanlarda bu don olayından dolayı buğdaylarda sararmalar vardı. Ama bu son yağan yağmurlarla zaten çiftçimizin çoğu gübrelemesini yaptı. Buğdayların birçoğu kendini toparladı. Bugün bu dondan etkilenen çiftçilerimiz oldu. Bunlarında nedeni erken Ekim, erken gübreleme havaların ılıman gidip büyümesi ile alakalı oldu. Doğal olarak bölgemize daha uyumlu çeşitler ekilmesi gerektiği ön plana çıktı. Bunlardan zarar gören çok az bir arazide. Yani Edirne'ye baktığımızda belki 150200 dönüm gibi bir araziden fazla vardı bu son yağan yağmur ile buğdaydaki sararma kendini toparladı. Geçtiğimiz yıla bakarak yüksek verim alacağımızı düşünüyorum” dedi.

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