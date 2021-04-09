FETÖ şüphelisi FİADER ve İŞGED Başkanı Ekincioğlu, sahte kimlikle yakalandı

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Ünsal YÜCEL/ KEŞAN (Edirne),(DHA)EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışırken polis ekiplerince sahte kimliklerle yakalanan 3 FETÖ/PDY şüphelisinden 2´si tutuklandı. FETÖ'nün iş adamları yapılanmasına yönelik faaliyet gösteren Florya İş Adamları Derneği (FİADER) ve İş Dünyası Gelişim Merkezi (İŞGED) Başkanı Çetin Ekincioğlu (51) da, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerine teslim edildi.

Edirne ve Keşan Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, düzenledikleri operasyonda, yasa dışı yollarla Yunanistan'a çıkış hazırlığında olan FETÖ/PDY şüphelileri FİADER ve İŞGED Başkanı Çetin Ekincioğlu, M.Ş. (45) ve K.H.´yi (32) üzerlerinde sahte kimlikle yakalayarak, gözaltına aldı. Çetin Ekincioğlu, emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerine teslim edildi. M.Ş. ve K.H. ise emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne / Keşan Ünsal YÜCEL

2021-04-09 17:12:52



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