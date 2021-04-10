Edirne ve Tekirdağ'da Polis Haftası kutlandı



Ali Can ZERAYRuhan YALÇINResul ORUÇOĞLU/EDİRNE- TEKİRDAĞ, (DHA)TÜRK Polis Teşkilatı'nın 176'ncı yıl dönümü, Edirne ve Tekirdağ'da koronavirüs tedbirleri ile kutlandı.

Türk Polis Teşkilatı'nın 176'ncı yılı ve 10 Nisan Polis Haftası kutlamaları, Edirne ve Tekirdağ'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında düzenlenen etkinliklerle kutlandı. Etkinliğe Edirne Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt ve emniyet müdürü yardımcıları, şube müdürleri ve birimlerde görevli polis ekipleri katıldı. Atatürk Anıtı'na İl Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt, çelenk sundu. Pandemi nedeniyle kısa süren kutlamaların ardından konuşan Kurt, "Elbette daha coşkulu bir 10 Nisan kutlamak isterdik. Ülkemizin ve tüm dünyanın içinde bulunduğu pandemi sebebiyle içimiz biraz daha buruk. Bu sebeple biraz daha sade şekilde 10 Nisan'ı gerçekleştiriyoruz. Bu vatan için bu millet için kanlarını ve canlarını feda etmiş şehitlerimizi unutmadık, gazilerimizi unutmayacağız. Buradaki törenin ardından şehitlerimizin kabirlerini ziyaret edeceğiz, orada dua okuyup, 10 Nisan etkinliklerimizi bu sene bu şekilde tamamlamış olacağız" dedi.

TEKİRDAĞ'DA TÖREN

Tekirdağ'daki kutlama töreni ise Tekirdağ Valiliği önündeki Atatürk Anıtı'nda yapıldı. Törene Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Süleymanpaşa Kaymakamı Harun Kaya, İl Emniyet Müdürü Mehmet Erduğan, siyasi parti temsilcileri, STK üyeleri, emekli polisler ve çeşitli birimlerde görevli polisler katıldı. Valilik önünde İl Emniyet Müdürü Mehmet Erduğan, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Koronavirüs tedbirleri kapsamında düzenlenen törenin ardından kutlama, günün anısına toplu hatıra fotoğrafının çekilmesiyle sona erdi. DHA-Genel Türkiye-Edirne Ali Can ZERAY-Ruhan YALÇIN-ResulORUÇOĞLU

2021-04-10 15:29:29



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