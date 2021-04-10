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Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 176. yılı Edirne'de kutlandı

İHA

Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 176. yılı Edirne'de kutlandı

Türk Polis Teşkilatının 176. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Edirne'de tören düzenlendi.
Türk Polis Teşkilatının 176. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası, Atatürk Anıtı'nda düzenlenen törenle kutlandı. Polis Haftası çerçevesinde Edirne İl Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt ve polis müdürleri Atatürk Anıtı’na çelenk bıraktı. Törene İl Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt'un kızı Hilal Ayşenur Kurt da katıldı.

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