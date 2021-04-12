Edirne´de, 876 kilo kaçak midyeye 449 bin lira ceza

Ünsal YÜCEL/ENEZ (Edirne), (DHA)EDİRNE´nin Enez ilçesinde, Sahil Güvenlik ekiplerince düzenlenen operasyonda, yasa dışı yollarla Yunanistan´a götürülmek istenen 876 kilo midye, ele geçirildi. Operasyon kapsamında, 3 kişiye 449 bin 40 lira ceza uygulandı.
Enez Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda, kaçak yollarla Yunanistan´a götürülmeye çalışılan 876 kilo midye ele geçirilirken, 3 şüpheli de gözaltına alındı. Midyeler, teslim edildiği Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekiplerince Saros Körfezi´nde denize bırakıldı. Şüpheliler, haklarında toplam 449 bin 40 lira ceza uygulanarak, serbest bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne / Enez Ünsal YÜCEL
2021-04-12 10:18:07
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